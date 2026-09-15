Három új főispánt nevezett ki Magyar Péter

A hétfő este megjelent határozat értelmében szeptember 15-től új főispán vezeti a Győr-Moson-Sopron, a Baranya, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt – írta meg a HVG. Magyar Péter ezzel három újabb vármegyében döntött a kormányhivatal vezetőjének személyéről.

Magyar Péter három újabb vármegyében döntött a kormányhivatal vezetőjének személyéről (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Három vármegyében született döntés

A miniszterelnöki határozat alapján az alábbi kinevezések történtek:

Kálmán János a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt,

Mészáros Gábor a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt,

Török Tamás István a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezeti.

A kinevezések szeptember 15-i hatállyal lépnek életbe”

– derül ki a Magyar Közlönyben közzétett határozatból. A Magyar Péter-kormány hivatalba lépése óta korábban egy alkalommal neveztek ki főispánokat. Júniusban hét vármegye – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Zala, Veszprém, Heves, Somogy és Komárom-Esztergom – kormányhivatala kapott új vezetőt.