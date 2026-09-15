Három új főispánt nevezett ki Magyar Péter

A hétfő este megjelent határozat értelmében szeptember 15-től új főispán vezeti a Győr-Moson-Sopron, a Baranya, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt – írta meg a HVG. Magyar Péter ezzel három újabb vármegyében döntött a kormányhivatal vezetőjének személyéről.
Három vármegyében született döntés
A miniszterelnöki határozat alapján az alábbi kinevezések történtek:
- Kálmán János a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt,
- Mészáros Gábor a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt,
- Török Tamás István a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezeti.
A kinevezések szeptember 15-i hatállyal lépnek életbe”
– derül ki a Magyar Közlönyben közzétett határozatból. A Magyar Péter-kormány hivatalba lépése óta korábban egy alkalommal neveztek ki főispánokat. Júniusban hét vármegye – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Zala, Veszprém, Heves, Somogy és Komárom-Esztergom – kormányhivatala kapott új vezetőt.
Októbertől már kormánymegbízottakat nevez ki Magyar Péter
A 19 megye közül kilencben, valamint Budapesten továbbra sincs új kormányhivatal-vezető, miután a korábbi főispánok megbízatása májusban, az Orbán-kormány távozásával együtt lejárt.
Ha a hiányzó vezetőket még október 1-je előtt kinevezik, a határozatokban továbbra is a főispán megnevezés szerepel majd. Az Országgyűlés ugyanis már elfogadta, a köztársasági elnök pedig kihirdette azt a törvényt, amely a vármegyéket ismét megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra nevezi át, a jogszabály azonban csak október első napján lép hatályba.
Így a most kinevezett három kormányhivatali vezető az utolsók között kaphatta meg hivatalosan a főispáni címet.