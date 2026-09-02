Sokkal többe kerülhetett Magyar Péter helikopterezése, mint amit a honvédség számolt

Magyar Péter augusztus 12-én katonai helikopterrel utazott a paksi kormányülésre, az út költségét pedig a Honvédelmi Minisztérium 1,23 millió forintos önköltségben állapította meg. Hadházy Ákos most azt állítja, hogy a számítás nem tükrözi a helikopter teljes üzemeltetési költségét, és szerinte maga a repülés is felesleges volt.
Nem áll meg 1,2 milliónál Magyar Péter helikopterezésének költsége
Hadházy Ákos szerint a Honvédelmi Minisztérium a repülés költségének meghatározásakor nem számol a helikopterek teljes üzemeltetési költségével. A korábbi országgyűlési képviselő úgy véli, hogy egy katonai légijármű esetében nem elegendő az üzemanyagot és a pilóták munkadíját figyelembe venni.
Mint írta,
a helikopterek rendkívül drága eszközök, amelyeknek meghatározott élettartamuk és repülhető óraszámuk van, emellett a gyártó előírásai alapján meghatározott repültóránként komoly, költséges karbantartásokra is szükség van. Hadházy szerint ezért egy helikopter tényleges repültórájának költsége jóval magasabb lehet az egyszerű üzemanyagköltségnél.
A Honvédelmi Minisztérium által kiadott dokumentum szerint a konkrét út önköltsége 1 226 772 forint volt. Ebben 890 liter légi üzemanyag 390 384 forintos értékkel, a személyi juttatások pedig 611 464 forinttal szerepeltek, a járulékok összege pedig 79 490 forint volt. A dokumentum ugyanakkor önköltségszámítás, nem számla vagy kifizetési bizonylat, és nem különíti el azokat a költségeket, amelyek az út nélkül is felmerültek volna.
Nem azon múlt a vita, hogy egy- vagy kétmillióba került-e
Hadházy szerint ugyanakkor a pontos összeg csak másodlagos kérdés. A politikus úgy látja, hogy még akkor is felesleges volt a miniszterelnöki repülés, ha az út tényleges költsége egy–két millió forint között volt.
Érvelése szerint a paksi helyzet megtekintéséhez nem lett volna szükség arra, hogy a miniszterelnök katonai helikopterrel érkezzen. Azt írta,
a repülésnek nem volt valódi szakmai indoka, és szerinte a helikopteres megjelenés elsősorban a kormányfő imázsát szolgálta.
Azonban valójában mellékes részletkérdés, hogy a miniszterelnöki megtekintés egy, vagy kétmillióba került-e és hány tonna üzemanyagot kellet elkölteni azért az egyetlen szelfiért és a Reels videóért. A baj az, hogyha Őcsényből vagy Kalocsáról egy kis Cessnával repültünk volna oda, az is teljesen felesleges lett volna. Arra a repülésre nyilvánvalóan SEMMILYEN kérdés eldöntéséhez nem volt szükség, a valódi cél egyedül a kormányfő imázsának javítása (propaganda) volt”
– fogalmazott Hadházy Ákos.
Külön feladatként rendelték el Magyar Péter szállítását
Az ügyben éppen ez az egyik legfontosabb új részlet. A Honvédség dokumentumai szerint ugyanis augusztus 12-re valóban terveztek H145M-es gyakorlórepüléseket, de nem arra a 02-es oldalszámú helikopterre, amely Magyar Pétert és kíséretét Paksra vitte.
A miniszterelnök korábban azzal indokolta a helikopterezést, hogy a gépeknek és a pilótáknak egyébként is teljesíteniük kell bizonyos repült órákat. A most nyilvánosságra került iratok szerint azonban a Magyar Pétert szállító konkrét helikopterre aznapra nem volt más repülés tervezve. A miniszterelnöki utat külön légi személyszállítási feladatként rendelték el, miközben a gyakorlórepülések külön feladatként szerepeltek.
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egyetlen katonai helikopter sem repült volna aznap: a dokumentumok szerint más H145M-ekkel gyakorlórepüléseket terveztek. A honvédség azt is közölte, hogy a miniszterelnöki szállítás miatt más repüléseket nem kellett módosítani.