Sokkal többe kerülhetett Magyar Péter helikopterezése, mint amit a honvédség számolt

Magyar Péter augusztus 12-én katonai helikopterrel utazott a paksi kormányülésre, az út költségét pedig a Honvédelmi Minisztérium 1,23 millió forintos önköltségben állapította meg. Hadházy Ákos most azt állítja, hogy a számítás nem tükrözi a helikopter teljes üzemeltetési költségét, és szerinte maga a repülés is felesleges volt.

Hadházy Ákos szerint a HM számítása nem tükrözi a helikopter teljes üzemeltetési költségét, és maga a repülés is felesleges volt (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Nem áll meg 1,2 milliónál Magyar Péter helikopterezésének költsége

Hadházy Ákos szerint a Honvédelmi Minisztérium a repülés költségének meghatározásakor nem számol a helikopterek teljes üzemeltetési költségével. A korábbi országgyűlési képviselő úgy véli, hogy egy katonai légijármű esetében nem elegendő az üzemanyagot és a pilóták munkadíját figyelembe venni.

Mint írta,

a helikopterek rendkívül drága eszközök, amelyeknek meghatározott élettartamuk és repülhető óraszámuk van, emellett a gyártó előírásai alapján meghatározott repültóránként komoly, költséges karbantartásokra is szükség van. Hadházy szerint ezért egy helikopter tényleges repültórájának költsége jóval magasabb lehet az egyszerű üzemanyagköltségnél.

A Honvédelmi Minisztérium által kiadott dokumentum szerint a konkrét út önköltsége 1 226 772 forint volt. Ebben 890 liter légi üzemanyag 390 384 forintos értékkel, a személyi juttatások pedig 611 464 forinttal szerepeltek, a járulékok összege pedig 79 490 forint volt. A dokumentum ugyanakkor önköltségszámítás, nem számla vagy kifizetési bizonylat, és nem különíti el azokat a költségeket, amelyek az út nélkül is felmerültek volna.

Nem azon múlt a vita, hogy egy- vagy kétmillióba került-e

Hadházy szerint ugyanakkor a pontos összeg csak másodlagos kérdés. A politikus úgy látja, hogy még akkor is felesleges volt a miniszterelnöki repülés, ha az út tényleges költsége egy–két millió forint között volt.

Érvelése szerint a paksi helyzet megtekintéséhez nem lett volna szükség arra, hogy a miniszterelnök katonai helikopterrel érkezzen. Azt írta,

a repülésnek nem volt valódi szakmai indoka, és szerinte a helikopteres megjelenés elsősorban a kormányfő imázsát szolgálta.

Azonban valójában mellékes részletkérdés, hogy a miniszterelnöki megtekintés egy, vagy kétmillióba került-e és hány tonna üzemanyagot kellet elkölteni azért az egyetlen szelfiért és a Reels videóért. A baj az, hogyha Őcsényből vagy Kalocsáról egy kis Cessnával repültünk volna oda, az is teljesen felesleges lett volna. Arra a repülésre nyilvánvalóan SEMMILYEN kérdés eldöntéséhez nem volt szükség, a valódi cél egyedül a kormányfő imázsának javítása (propaganda) volt”

– fogalmazott Hadházy Ákos.