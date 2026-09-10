Magyar Péter tárgyalt az ír miniszterelnökkel

A magyar miniszterelnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy már Pozsonyban van, ahol az ír miniszterelnökkel kezdte tárgyalásait. Magyar Péter szerint hazánk egy erősebb Európában érdekelt, ehhez azonban őszinte párbeszédre van szükség.

Magyar Péter az ír miniszterelnökkel tárgyalt, és nyomatékosította, hogy Európa válaszút előtt áll (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

„A V4-csúcstalálkozó előtt Micheál Martin ír miniszterelnökkel kezdtem meg a pozsonyi tárgyalásaimat” – írta Magyar Péter új bejegyzésében. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország konstruktív, őszinte és kemény európai tárgyalópartner lesz a magyar vállalatok és emberek érdekeinek képviselete során.

Magyar Péter erősebb Európát szeretne

A miniszterelnök egyúttal jelezte, hogy az Európa fordulóponthoz érkezett, a kontinens vezetőinek pedig dönteniük kell, hogy csak túlélni szeretnének a következő évtizedekben vagy a győztesek közé akarnak tartozni. Magyar Péter egyúttal nyomatékosította, hogy hazánk egy erősebb Európai Unióban érdekelt.

Magyarország erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne látni. Ehhez őszinte párbeszédre van szükség, és arra, hogy újra az emberek életét meghatározó kérdésekről tárgyaljunk, ne a megosztó ideológiai kérdésekről

– fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette: „Magyarország készen áll. Quo vadis, Európa?”