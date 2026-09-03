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Kezdődik a kormányszóvivői tájékoztató – élőben az Origón

Magyar Péter

Kezdődik a kormányszóvivői tájékoztató – élőben az Origón

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Ismét tájékoztatást ad a kormány a szerdai ülésen tárgyalt intézkedésekről. A kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter is jelen lesz, aki a kormány intézkedései mellett beszámolhat annak a három tárgyalásnak az eredményéről is, amelyeken a napokban részt vett.
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Magyar PéterTiszaTisza-kormány

Szerdán ülésezett a kormány, Magyar Péter akkor elmondta, hogy közel 40 napirendi pontot tárgyaltak. Ezek között olyan témák voltak, mint a kaszinókoncessziók teljes átalakítása, a megváltozott munkaképességűek ellátásának emelése, egy többéves, országos fásítási program elindítása, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállítása, a környezetvédelmi szankciók díjtételeinek jelentős emelése, valamint beszéltek gyermekvédelmi kérdésekről is. Ezekről ma 15 órakor kormányszóvivői tájékoztatón számolnak be.

kormányzati sajtótájékoztató, Magyar Péter, Magyar Péter, 2026.08.07.,
Magyar Péter ismét beszámol a kormány döntéseiről Fotó: Mediaworks

A miniszterelnök, aki személyesen is részt vesz a tájékoztatón a kormányülés mellett kedden találkozott még Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, szerdán António Costával az Európai Tanács elnökével Budapesten, csütörtökön pedig Baka András köztársasági elnökkel a Sándor-palotában. Várhatóan ezeknek a tárgyalásoknak az eredményéről is beszámol majd a kormányfő.

Ezek mellett várhatóan ezúttal is megemlíti majd Magyar Péter a Paksi Atomerőmű helyzetét és a Duna vízállását, valamint a kormány által végzett védekező munkákat. Ahogyan a napokban a MOHU körül kialakult kérdések is szóba kerülhetnek.

 

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