Magyar Péter elkésett a kormányülésről, kész tervekkel érkezett a dohánytermékek adójának megemeléséről és az egészségügy fejlesztéséről

Magyar Péter reggel biciklivel indult el a kormányülésre az Alkotmány utcába. A miniszterelnök útközben videót készített, amelyben a mobilitási hét programjairól, a kormányülés napirendjéről, valamint több változást jelentő kormányzati tervről is beszélt.

Magyar Péter biciklivel gurult a szerdai kormányülésre (Forrás: Facebook)

Magyar Péter biciklivel indult a kormányülésre

A miniszterelnök videójában felhívta a figyelmet, hogy kezdetét vette az Európai Mobilitási Hét, amely szeptember 22-ig tart. Ennek keretében országszerte számos kerékpáros programot rendeznek, köztük a bringás reggelit, amelyen több városban is részt vehettek a biciklivel munkába indulók.

Magyar Péter felidézte, hogy régebben többször is biciklivel járt dolgozni, mostanában azonban nem volt erre példa. Reggel döntötte el, hogy ezúttal kerékpárral megy a kormányülésre, ezért előre szólt Ruff Bálint miniszterelnök-helyettesnek, hogy várhatóan mintegy negyedórát késni fog. A kormányülést ezért nélküle kezdték meg.

Útközben arról is beszélt, hogy a közlekedési minisztérium a héten kedvezményt biztosít: a helyközi vonatokon ingyenesen lehet kerékpárt szállítani. A miniszterelnök arra biztatta a nézőket, hogy aki teheti, válassza a kerékpárt.

Magyar Péter a János kórház mellett a budapesti egészségügy helyzetéről is beszélt. Ezzel összefüggésben tért rá

a dohánytermékek adójának tervezett emelésére, amelytől a kormány 90 milliárd forintos többletbevételt vár.

A miniszterelnök szerint a többletbevételt teljes egészében az egészségügy fejlesztésére fordítják. Új MR-készülékek és röntgenberendezések beszerzését, kórházak felújítását, valamint béremeléseket is említett a lehetséges felhasználási célok között.

Teljesen átalakítják a trafikok rendszerét

A kormány újratárgyalja a dohánykoncesszió ügyét, és teljesen átalakítja a trafikok rendszerét. Emellett a jelenlegi nagykereskedelmi monopólium megszüntetését is bejelentette. A miniszterelnök szerint

a dohánytermékek adójának emeléséből származó 90 milliárd forintos pluszbevétel az egészségügyi fejlesztések mellett az ágazatban dolgozók béremelésére is fordítható lesz.

A kormányfő a kaszinókoncessziókról is beszélt. Elmondása szerint a kormány újratárgyalja ezek rendszerének teljes átalakítását, hogy a kaszinókból származó profit ne néhány nagy szereplőhöz kerüljön.