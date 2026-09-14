Orbán Viktort támadta, Radnai Márkot teljes bizalmáról biztosította Magyar Péter

Magyar Péter hétfő reggel a megújult Kossuth Rádió vendége volt. A miniszterelnök az interjú elején a gyermekvédelem helyzetéről beszélt, amely szerinte azonnali tűzoltást igényel, ezért a kormány 10 milliárd forintot csoportosít át a területre, 184 új férőhelyet hoz létre, valamint megkezdi a leromlott állapotú intézmények felújítását. A bejelentett intézkedések között szerepel a gyermekvédelemben dolgozók 20–25 százalékos béremelése is.

Magyar Péter a Kossuth Rádió vendége volt hétfő délelőtt (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter: 20–25 százalékos béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók

A kormányfő szerint a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek bére összesen 20–25 százalékkal emelkedik. A béremelés első üteme októberben, illetve novemberben érkezik, a második ütemet pedig januárban kapják meg az érintettek. Hangsúlyozta, hogy ezzel még nem oldódik meg minden probléma, mivel szerinte továbbra is megalázóan alacsonyak a fizetések több, a közszolgáltatások szempontjából kiemelt területen. A miniszterelnök szerint az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem a Tisza-kormány kiemelt prioritásai közé tartozik.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a kormány végigjárja az ország megyéit, meghallgatja a gyermekeket és a szakembereket, valamint arra törekszik, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen kiemelni a saját családjából.

A kormányfő 2027-re ígéri a családi pótlék jelentős emelését

Az interjúban szóba került a Tisza Párt egyik fontos választási ígérete, a családi pótlék megduplázása is. A miniszterelnök szerint az emelés meg fog történni, ugyanakkor a jelenlegi költségvetési helyzet miatt

nem tudják garantálni, hogy már 2027-ben a teljes duplázás megvalósul.

Meg fog történni. De van egy jelmondatunk: lépésről lépésre, tégláról téglára”

– fogalmazott Magyar Péter, aki ugyanakkor megerősítette, hogy 2027-ben nagyarányú családipótlék-emelés várható.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a családi pótlékot 2008 óta nem emelték. Szerinte ezen a területen a korábbi, Fidesz vezette kormánynak súlyos elmaradása van a családokkal szemben. Magyar Péter egyúttal méltatta Kármán András pénzügyminiszter munkáját is, mondván, hogy a korábbi túlárazások felszámolásával jelentős megtakarításokat sikerült elérni a költségvetésben. A kormányfő ugyanakkor ismét az előző kormányt tette felelőssé a jelenlegi, általa 8,3 százalékosra becsült költségvetési hiányért.