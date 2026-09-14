Orbán Viktort támadta, Radnai Márkot teljes bizalmáról biztosította Magyar Péter

Magyar Péter hétfő reggel a megújult Kossuth Rádió vendége volt. A miniszterelnök az interjú elején a gyermekvédelem helyzetéről beszélt, amely szerinte azonnali tűzoltást igényel, ezért a kormány 10 milliárd forintot csoportosít át a területre, 184 új férőhelyet hoz létre, valamint megkezdi a leromlott állapotú intézmények felújítását. A bejelentett intézkedések között szerepel a gyermekvédelemben dolgozók 20–25 százalékos béremelése is.
Magyar Péter: 20–25 százalékos béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók
A kormányfő szerint a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek bére összesen 20–25 százalékkal emelkedik. A béremelés első üteme októberben, illetve novemberben érkezik, a második ütemet pedig januárban kapják meg az érintettek. Hangsúlyozta, hogy ezzel még nem oldódik meg minden probléma, mivel szerinte továbbra is megalázóan alacsonyak a fizetések több, a közszolgáltatások szempontjából kiemelt területen. A miniszterelnök szerint az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem a Tisza-kormány kiemelt prioritásai közé tartozik.
A kormányfő arról is beszélt, hogy a kormány végigjárja az ország megyéit, meghallgatja a gyermekeket és a szakembereket, valamint arra törekszik, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen kiemelni a saját családjából.
A kormányfő 2027-re ígéri a családi pótlék jelentős emelését
Az interjúban szóba került a Tisza Párt egyik fontos választási ígérete, a családi pótlék megduplázása is. A miniszterelnök szerint az emelés meg fog történni, ugyanakkor a jelenlegi költségvetési helyzet miatt
nem tudják garantálni, hogy már 2027-ben a teljes duplázás megvalósul.
Meg fog történni. De van egy jelmondatunk: lépésről lépésre, tégláról téglára”
– fogalmazott Magyar Péter, aki ugyanakkor megerősítette, hogy 2027-ben nagyarányú családipótlék-emelés várható.
A miniszterelnök kiemelte, hogy a családi pótlékot 2008 óta nem emelték. Szerinte ezen a területen a korábbi, Fidesz vezette kormánynak súlyos elmaradása van a családokkal szemben. Magyar Péter egyúttal méltatta Kármán András pénzügyminiszter munkáját is, mondván, hogy a korábbi túlárazások felszámolásával jelentős megtakarításokat sikerült elérni a költségvetésben. A kormányfő ugyanakkor ismét az előző kormányt tette felelőssé a jelenlegi, általa 8,3 százalékosra becsült költségvetési hiányért.
Már hétfőn benyújtják az új gyermekvédelmi törvényt
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy
a kormány hétfőn benyújtja az Országgyűlésnek az új gyermekvédelmi jogszabályt.
Ennek egyik célja, hogy ne fordulhasson elő, hogy olyan csecsemők töltenek hónapokat vagy akár éveket kórházban, akiknek nincs szükségük kórházi kezelésre, ugyanakkor megfelelő gondoskodásra igen. A tervezett változtatások között szerepel a fiatalokat érő erőszakos és pornográf tartalmak visszaszorítása, valamint a köztéri reklámok szabályainak szigorítása is. A kormányfő szerint a gyermekvédelemben nem pusztán az intézmények állapotán kell változtatni, hanem az egész rendszer működését át kell alakítani.
Nem politikusi feladat, hogy ki fogadhat örökbe
Az interjúban az örökbefogadás szabályainak tervezett változtatása is szóba került. Benyó Rita arra kérdezett rá, hogy a jövőben azonos jogok illethetik-e meg a homoszexuális párokat az örökbefogadás területén. Magyar Péter erre azt mondta, hogy szerinte nem egy politikusnak vagy miniszternek kellene eldöntenie, hogy egy gyermek melyik családhoz kerülhet.
Az vállalhatatlan, és nem maradhat úgy, hogy egy politikus, egy miniszter dönt arról, hogy egy gyerek kikhez kerüljön, hol van megfelelő helyen”
– fogalmazott.
A miniszterelnök szerint az örökbefogadás kérdése az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatnak is része lesz.
Korábban már arról is beszélt, hogy álláspontja szerint egy szerető azonos nemű párnál jobb helye lehet egy gyermeknek, mint egy árvaházban.
Orbán Viktort támadta, Radnai Márkot teljes bizalmáról biztosította Magyar Péter
A miniszterelnök az interjú során kitért Orbán Viktor vasárnapi interjújára is. Magyar Péter szerint a Fidesz elnöke fenyegetést intézett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal leendő munkatársaihoz. Az alkotmányozással kapcsolatban azt mondta, hogy a következő ciklus végéig új alkotmány és új választási törvény is készülhet. Szerinte ezért sem ismétlődhet meg a 2010-es helyzet.
A miniszterelnök azt is állította, hogy kormánya nem akar az előző rendszerhez hasonló politikai berendezkedést létrehozni.
A beszélgetés végén a Tisza Párt belső ügyeiről is kérdezték, miután a 444 korábban arról írt, hogy Radnai Márk, a párt alelnöke puccsot készített elő a párton belül. Magyar Péter egyértelműen kiállt Radnai Márk mellett.
Teljes bizalmam van Radnai Márkban”
– jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a konfliktusokat már megbeszélték. Szerinte a Tisza Párt jelenlegi politikai közösségének tagjai élvezik a vezetés bizalmát.
Magyar Pétert a választási győzelme óta most másodszor látta vendégül a közmédia. A kormányfőt korábban közvetlenül a Tisza Párt kétharmados győzelme után hívták meg, ahol feszült hangulatú beszélgetés alakult ki.