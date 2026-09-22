Magyar Péter váratlan döntést hozott: nem támogatják a köztársasági elnök jelöltjét

A TISZA-frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.
Nem támogatja a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét a TISZA-frakció – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.
Magyar Péter bejelentette: nem támogatják a köztársasági elnök jelöltjét
A miniszterelnök tájékoztatása szerint a képviselőcsoport kedd reggel egyhangú döntést hozott az ügyben.
Tisztelettel kérjük, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész
– írta Magyar Péter.
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