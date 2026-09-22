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Magyar Péter

Magyar Péter váratlan döntést hozott: nem támogatják a köztársasági elnök jelöltjét

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A TISZA-frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.
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Magyar Pétertiszafrakció

Nem támogatja a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét a TISZA-frakció – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

magyar péter
Magyar Péter üzent a köztársasági elnöknek: állítson új jelöltet.
Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter bejelentette: nem támogatják a köztársasági elnök jelöltjét

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a képviselőcsoport kedd reggel egyhangú döntést hozott az ügyben.

Tisztelettel kérjük, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész

– írta Magyar Péter.

 

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