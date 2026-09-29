Magyar Péter: Magyarország végre nem következmények nélküli ország

Magyarország végre nem következmények nélküli ország - írta Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök kedd reggel. Magyar Péter Hankó Balázs és Seszték Miklós őrizetbevételére célzott.
Magyar Péter fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott: hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség.
Magyar Péter Hankó Balázs és Seszték Miklós őrizetbevételére célzott
Ahogy az Origo is beszámolt róla, hétfő este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, miután a politikus megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. A Hír TV információi szerint Hankó korábbi államtitkárával, Varga-Bajusz Veronikával szemben is intézkedtek a hatóságok.
Emellett Seszták Miklóst is őrizetbe vették hétfőn.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!