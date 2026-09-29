Magyar Péter: Magyarország végre nem következmények nélküli ország

Magyar Péter fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott: hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség.

Magyar Péter - Fotó: Origo

Magyar Péter Hankó Balázs és Seszték Miklós őrizetbevételére célzott

Ahogy az Origo is beszámolt róla, hétfő este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, miután a politikus megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. A Hír TV információi szerint Hankó korábbi államtitkárával, Varga-Bajusz Veronikával szemben is intézkedtek a hatóságok.

Emellett Seszták Miklóst is őrizetbe vették hétfőn.