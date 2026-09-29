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Fontos bejelentést tett Orbán Viktor Hankó Balázs kapcsán

Magyar Péter

Magyar Péter: Magyarország végre nem következmények nélküli ország

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Magyarország végre nem következmények nélküli ország - írta Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök kedd reggel. Magyar Péter Hankó Balázs és Seszték Miklós őrizetbevételére célzott.
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Magyar Pétermagyarországkövetkezmény

Magyar Péter fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott: hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség.

Magyar Péter
Magyar Péter - Fotó: Origo

Magyar Péter Hankó Balázs és Seszték Miklós őrizetbevételére célzott

Ahogy az Origo is beszámolt róla, hétfő este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, miután a politikus megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében. A Hír TV információi szerint Hankó korábbi államtitkárával, Varga-Bajusz Veronikával szemben is intézkedtek a hatóságok.

Emellett Seszták Miklóst is őrizetbe vették hétfőn.

 

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