Előkerült levelezés: ezért nem jelent meg egy Magyar Péterrel készült interjú

2020 augusztusában Magyar Péter még a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója interjút adott a Figyelőnek, a Demokratának, a két hetilap címlapján hozta a Magyar Péterrel készült beszélgetést. Azokban a napokban készült a Mandinerre is egy címlapi interjú a cégvezetővel, amely azonban nem jelenhetett meg.

oha nem jelenhetett meg a Mandinerben egy 2020 augusztusában készült, Magyar Péterrel felvett címlapinterjú, most előkerült az erről szóló levelezés (Forrás: Reakció)

Szalai Laura, a nyomtatott lap akkori szerkesztője beszélgetett Magyar Péterrel a Diákhitel Központ irodájában. Az újságíró az interjú elkészítése után visszaküldte ellenőrzésre a szöveget, amelyre Magyar Péter azzal felütéssel indította válaszlevelét, amihez egy teljesen átírt szövegverziót csatolt: „Nagyon sajnálom, de eredeti formájában részemről az interjú nem vállalható. Beszélek Zolival, de azért neked is leírom indokaimat röviden.” A Reakció birtokába jutott a levelezés, amely szerint az egykori igazgató hosszan sorolta észrevételeit, és mint kiderült, még a kérdéseket is átírta.

(...) biztos, hogy ezt kell fejtegetni a Mandiner hasábjain? Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során (...)?

– fogalmazott.

Úgy vélte, a cikkben 8 kérdésből 4 negatív felütéssel közelíti meg a diákhitelezést, „miközben az azon kevés politikai termék közé tartozik, amelyek mindenki által elismerten hasznosak”. Válaszlevelében kitért a kérdésekre is: mint fogalmazott, „a negatív kérdések mellett van 2 indifferens és talán kettő releváns és az egész interjú olyan kissé mint egy rendőrségi jegyzőkönyv”.

Nem vitatom, hogy ezek a mondatok hangzottak el, de sajnos, ami szóban elfogadható, az írásban sokszor pongyolának és összefüggéstelennek hat.

– vélekedett.

Az interjú végül nem jelent meg a nyomtatott lapban, se 2020 augusztusában, se később. A Reakció emlékeztetett, Magyar Péter miniszterelnökként először egy június 15-i parlamenti felszólalásában foglalkozott a Mandinerrel, ekkora azt mondta, hogy „a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”. A jobboldali lapnak végül 2026 nyarán szűnt meg a nyomtatott kiadása, szeptember elején pedig közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány leállította az MCC-portfólió részeként hozzá került Mandiner finanszírozását és végül a hírportál is leállt. A lap több újságírója Konfront néven indított új hírportált.

Magyar Péter teljes válaszlevelét a Reakció oldalán olvashatja el.