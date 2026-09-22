Magyar Péter hirtelen felindulásból szavaztatta le a Fidesz jelöltjeit, kitört a káosz a Tisza-frakciójában

Ma ismét emlékezetes eseményekkel gazdagodott a magyar Országgyűlés története: kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója a parlamentből, miután a Tisza nem szavazta meg az általuk jelölt tagokat a Médiatanácsba. A kormánypárt frakciójának döntése azért is keltett nagy felháborodást a fideszes képviselőkben, mert azok Polyák Gáboron kívül a Tisza minden jelöltjét megszavazták. A kivonulás jeleneteiről látványos képsorok készültek, de most Nacsa Lőrincnek köszönhetően azt is megtudhattuk, mi zajlott szavazás közben a háttérben.
A KDNP képviselője közösségi oldalán emlékeztetett: mielőtt az a szavazás elkezdődött volna, mentelmi ügyekről is szó volt. Mint írta, a miniszterelnök már ott ideges lett, nem is csoda, hiszen Panyi Miklós részleteiben elmondta a B. Sándor ügyet.
„A miniszterelnök ott gombot akart nyomni, reagálni akart, de valaki odasúgta neki, hogy erre nincs most lehetőség, csak a szavazások után. Erre még idegesebb lett” – idézte fel.
Magyar Péter utasításai után kitört a zavar
A Médiatanács tagjainak megválasztása kapcsán leszögezte, a Fidesz és a KDNP szavazási magatartása egyértelmű volt: az elnököt nem támogatták, mert a Tisza által írt saját feltételeiknek sem felelt meg. Mindenki mást azonban, a Tisza jelöltjeit is támogatták.
A szavazás közben Magyar Péter idegesen felpattant, kérdezgetett és utána utasításokat osztott, hogy a korábbi bizottsági ajánlás, saját frakcióálláspont, szavazási sillabusz ellenére ne szavazzák meg a Fidesz és a KDNP jelöltjét. Persze óriási zavar lett, a tiszások egy részéhez eljutott a miniszterelnöki hirtelen haragból fakadó utasítás, egy részéhez nem, ezért össze-vissza szavaztak, de a végeredmény az, hogy nem szavazták meg Pindroch Ferencet és Szabó Lászlót
– fogalmazott Nacsa Lőrinc, megjegyezve: „Vádoltak minket a rendeleti kormányzással, de most indulati döntéshozatal van, kormányzás nincs.”
Még Toroczkai László sem hagyta szó nélkül az esetet
A KDNP képviselőjéhez hasonlóan vélekedett Toroczkai László is. A Mi Hazánk elnöke a szavazás után tartott sajtótájékoztatóján „morális szempontból is aljas húzásnak” nevezte, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjét.
A politikus szerint mindez azért történhetett, „mert Magyar Péter bal lábbal kelt fel”, valószínűleg azért, mert „éjszaka az ukrán külügyminiszterrel vitatkozott”, és emiatt reggel „kellemetlen telefonokat” kaphatott „Brüsszelből vagy máshonnan”, ezért minden politikai megfontolás nélkül „kicsit gonoszkodni akart”. Hangsúlyozta: a parlamenti hagyomány az, hogy ha az ellenzék megszavazza a kormányoldal jelöltjeit, akkor az viszonozza a gesztust.