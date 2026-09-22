Magyar Péter hirtelen felindulásból szavaztatta le a Fidesz jelöltjeit, kitört a káosz a Tisza-frakciójában

Ma ismét emlékezetes eseményekkel gazdagodott a magyar Országgyűlés története: kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója a parlamentből, miután a Tisza nem szavazta meg az általuk jelölt tagokat a Médiatanácsba. A kormánypárt frakciójának döntése azért is keltett nagy felháborodást a fideszes képviselőkben, mert azok Polyák Gáboron kívül a Tisza minden jelöltjét megszavazták. A kivonulás jeleneteiről látványos képsorok készültek, de most Nacsa Lőrincnek köszönhetően azt is megtudhattuk, mi zajlott szavazás közben a háttérben.

Kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója a parlamentből, miután Magyar Péter utasítására a Tisza nem szavazta meg az általuk jelölt tagokat a Médiatanácsba (Fotó: Ladóczki Balázs)

A KDNP képviselője közösségi oldalán emlékeztetett: mielőtt az a szavazás elkezdődött volna, mentelmi ügyekről is szó volt. Mint írta, a miniszterelnök már ott ideges lett, nem is csoda, hiszen Panyi Miklós részleteiben elmondta a B. Sándor ügyet.

„A miniszterelnök ott gombot akart nyomni, reagálni akart, de valaki odasúgta neki, hogy erre nincs most lehetőség, csak a szavazások után. Erre még idegesebb lett” – idézte fel.

Magyar Péter utasításai után kitört a zavar

A Médiatanács tagjainak megválasztása kapcsán leszögezte, a Fidesz és a KDNP szavazási magatartása egyértelmű volt: az elnököt nem támogatták, mert a Tisza által írt saját feltételeiknek sem felelt meg. Mindenki mást azonban, a Tisza jelöltjeit is támogatták.

A szavazás közben Magyar Péter idegesen felpattant, kérdezgetett és utána utasításokat osztott, hogy a korábbi bizottsági ajánlás, saját frakcióálláspont, szavazási sillabusz ellenére ne szavazzák meg a Fidesz és a KDNP jelöltjét. Persze óriási zavar lett, a tiszások egy részéhez eljutott a miniszterelnöki hirtelen haragból fakadó utasítás, egy részéhez nem, ezért össze-vissza szavaztak, de a végeredmény az, hogy nem szavazták meg Pindroch Ferencet és Szabó Lászlót

– fogalmazott Nacsa Lőrinc, megjegyezve: „Vádoltak minket a rendeleti kormányzással, de most indulati döntéshozatal van, kormányzás nincs.”

Még Toroczkai László sem hagyta szó nélkül az esetet

A KDNP képviselőjéhez hasonlóan vélekedett Toroczkai László is. A Mi Hazánk elnöke a szavazás után tartott sajtótájékoztatóján „morális szempontból is aljas húzásnak” nevezte, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjét.