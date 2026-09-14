Magyar Péter megszüntetné a megyei közgyűléseket, a szakmai szervezet értetlenül áll a terv előtt

Magyar Péter múlt hét kedden jelentette be, hogy már dolgoznak azon a javaslaton, amely a megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását célozza. A miniszterelnök szerint a megyei önkormányzatok mára kiüresedtek, és a „szétesett ellenzék” kifizetőhelyeiként működnek, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) azonban értetlenül fogadta a tervet – számolt be az Index.

Magyar Péter szerint feleslegessé váltak a megyei önkormányzatok (Fotó: Facebook)

Magyar Péter szerint kiüresedtek a megyei közgyűlések

A megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette. Ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Jelen formájában a rendszer teljesen feleslegessé és okafogyottá vált”

– írta Magyar Péter.

A miniszterelnök a parlamentben azt is kijelentette:

A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működnek. Közpénz-ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket.”

Az Index megkereste a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, amely értetlenül fogadta a bejelentést. A szervezet szerint a megyei önkormányzatok megszüntetése helyett a területi középszint megerősítésére lenne szükség.

A MÖOSZ szerint

a megyei önkormányzatok tényleges működése nem egyezik azzal a képpel, amelyet Magyar Péter felvázolt. Mint közölték, az önkormányzatok éves szinten több száz rendezvényen és szakmai egyeztetésen vesznek részt, emellett a területfejlesztésben és az uniós források koordinációjában is fontos feladatokat látnak el.

A „kifizetőhely” minősítést is visszautasították. A szervezet szerint a megyei önkormányzatok közpénzfelhasználását a Magyar Államkincstár rendszeresen ellenőrzi, Hajdú-Biharban pedig egy közgyűlési képviselő átlagos havi tiszteletdíja bruttó 170 ezer forint.

Magyar Péter bejelentése előtt nem volt egyeztetés

Az Indexnek a MÖOSZ azt is elmondta, hogy a kormány és a szövetség között nem történt egyeztetés a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. Ez azért is meglepő számukra, mert

mindössze három munkanappal a bejelentés előtt nyolc önkormányzati szövetség tárgyalt a kormány képviselőjével az önkormányzati rendszer jövőjéről.

A MÖOSZ szerint ezen az egyeztetésen

egyetlen mondattal vagy gondolattal sem utalt a kormányzat felelős vezetője a megyei önkormányzatok megszüntetésére/átalakítására”.

A szervezet május 26-án egyébként maga is levélben kérte Magyar Pétert, hogy kezdjenek szakmai egyeztetést a megyei önkormányzatok jövőjéről. A MÖOSZ továbbra is úgy látja, hogy a területi középszintre szükség van, és annak szerepét inkább bővíteni kellene.

A területi középszintre szükség van, ugyanakkor annak szerepét és eszközrendszerét érdemes megerősíteni”

– fogalmazott a szervezet.