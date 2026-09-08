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Magyar Péter bejelentette, vidékfejlesztési programot indít a kormány – kövesse élőben a parlamenti ülést az Origón

országgyűlés

Magyar Péter bejelentette: a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált

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A miniszterelnök közlése szerint a megyei önkormányzati rendszer a jelen formájában feleslegessé és okafogyottá vált. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak.
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országgyűlésmegyei önkormányzatplenáris ülésMagyar Péter

Jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált - közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Magyar Péter
Magyar Péter bejelentette: a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált / Fotó: Mediaworks

Magyar Péter azt írta: a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Az Országgyűlés keddi plenáris ülésén dönt a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról.

Kitiltották Toroczkai Lászlót, miután nekiment Magyar Péternek

A Mi Hazánk elnöke hétfőn személyes érintettség okán szót kérve, Magyar Péternek üzenve azt mondta, szeretné rendezni a kormányfő egy korábbi hazugságát. Visszautasította a családi érdekeltségeivel kapcsolatos vádakat, és felszólította vitapartnerét, hogy nevezze meg, melyik ügyben lobbizott a minisztériumban. 

Ha most itt, azonnal nem mondja ezt meg, akkor, ha már tegeződünk, kérj bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként

fogalmazott felszólalásában Toroczkai, amelyhez a házelnök hozzáfűzte: válogassa meg a szavait, mert ez méltatlan volt, valamint jogkövetkezményeket helyezett kilátásba. 

Forsthoffer Ágnes ezután a közösségi oldalán azt közölte, Toroczkai László „elfogadhatatlan kifejezéseket használva Alaptörvényben biztosított alapjogot sértett” felszólalása során, ezért kizárta a parlamenti e heti üléséről.

 

 

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