Jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált - közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Magyar Péter bejelentette: a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált / Fotó: Mediaworks

Magyar Péter azt írta: a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Az Országgyűlés keddi plenáris ülésén dönt a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról.

Kitiltották Toroczkai Lászlót, miután nekiment Magyar Péternek

A Mi Hazánk elnöke hétfőn személyes érintettség okán szót kérve, Magyar Péternek üzenve azt mondta, szeretné rendezni a kormányfő egy korábbi hazugságát. Visszautasította a családi érdekeltségeivel kapcsolatos vádakat, és felszólította vitapartnerét, hogy nevezze meg, melyik ügyben lobbizott a minisztériumban.

Ha most itt, azonnal nem mondja ezt meg, akkor, ha már tegeződünk, kérj bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként

fogalmazott felszólalásában Toroczkai, amelyhez a házelnök hozzáfűzte: válogassa meg a szavait, mert ez méltatlan volt, valamint jogkövetkezményeket helyezett kilátásba.