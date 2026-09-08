Az internet nem kímélte Magyar Pétert: mutatjuk a legjobb mémeket az elmúlt időszakból

A paksi fenékküszöb körüli válsághelyzet során Magyar Péter látványosan igyekezett a helyzet kezelésének élére állni, és a közösségi oldalán is rendszeresen hangsúlyozta saját szerepét. A miniszterelnök a helyzet súlyosságára hivatkozva még helikopterrel is Paksra utazott, majd egy látványosan beállított fotón, „hős” feliratú sapkában, kezében a Holdat tartva ünnepelte a munkálatok befejezését. A gesztus nem aratott osztatlan sikert, a kommentelők közül többen a kormányfő önfényezését bírálták, a mémgyárosok pedig természetesen nem hagyták ki a lehetőséget.
Magyar Péter és a rekordalacsony vízszint
Az aszály és a vízhiány miatt egyre alacsonyabb vízállás egy korábbi történetet is előcsalogatott a mémgyárosok fantáziájából. A Tisza Párt elnökének 2024-es Ötkert-botrányában egy, az őt videózó férfitól elvett mobiltelefon került a történet középpontjába: Magyar saját elmondása szerint kikapta a férfi kezéből a készüléket, a rendőrség pedig később egy, a Dunában megtalált mobiltelefon miatt indított rongálás miatt nyomozást.
A telefon másnap elő is került a folyóból, búvárok találták meg, a hatóságok pedig a készüléken lévő felvételeket is vizsgálták. A folyó apadása idén új életet adott a történetnek.
A paksi helyzet és az energiaválság kapcsán a Tisza több politikusa is Orbán Viktort vette elő azért, mert a válsághelyzet idején külföldön tartózkodott. Borics Mihály tiszás országgyűlési képviselő például azt kifogásolta, hogy a volt miniszterelnök Szerbiában fesztiválozik, miközben szerinte az országnak az energiaellátás biztosításával kellene foglalkoznia. Maga Magyar Péter is több alkalommal nehezményezte, hogy a korábbi kormányfő külföldön van egy ilyen krízishelyzetben, ez adta az ihletet az alábbi mémhez.
Borics bejegyzése egyébként kínosan visszafelé sült el: a kommentelők ugyanis arra emlékeztették a politikust, hogy Orbán Viktor már nincs kormányon, így az ország aktuális ügyeinek kezelése nem az ő, hanem Magyar Péter kormányának a feladata.
Magyar Péter az Unger Anna NVVH-elnöki kinevezését ért kritikákra reagálva azzal próbálta elütni a jogi végzettség hiányát firtató felvetéseket, hogy szerinte az FBI igazgatójának sincs jogi diplomája. A miniszterelnök a parlamenti sajtótájékoztatón többször is erre hivatkozott, amikor arról beszélt, hogy az új vagyonvisszaszerzési hivatal élén nem feltétlenül szükséges jogásznak állnia, hiszen a szervezetben így is dolgoznak majd jogi szakemberek.
Csakhogy a példaként felhozott amerikai FBI-igazgató, Kash Patel esetében éppen az ellenkezője igaz. Az FBI hivatalos bemutatása szerint Patel a University of Richmondon szerzett alapdiplomát, majd New Yorkban Juris Doctor jogi diplomát szerzett, és nemzetközi jogi képzésben is részt vett a University College London jogi karán. Ennél azonban jóval többről van szó: pályáját közvédőként kezdte Floridában, ahol büntetőügyekben képviselt vádlottakat, később pedig az amerikai igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági ügyészeként dolgozott.
A paksi fenékküszöb építése során Magyar Péter több alkalommal is úgy kommunikált, mintha személyesen állt volna a megoldás élére. Miközben a háttérben számos szakember, vízügyi dolgozó és más érintett szakember dolgozott azon, hogy elhárítsák a veszélyt, a miniszterelnök látványos posztokkal és helyszíni megjelenésekkel igyekezett hangsúlyozni saját szerepét. Az alábbi mém ezt a korábbi önfényezést viszi tovább egy bibliai párhuzammal: Magyar Péter ezúttal Mózesként jelenik meg, aki saját kezével választja szét a vizet.
Magyar Péter kormányra kerülése után a vele kritikus sajtó sem maradt érintetlenül. Több jobboldali lapnál leépítések kezdődtek, felfüggesztették, legutóbb pedig a miniszterelnök a Mandiner finanszírozásának leállítását is bejelentette.
A történtek újabb muníciót adtak azoknak, akik szerint Magyar Péter nehezen viseli a kritikát, és inkább eltüntetné azokat a médiumokat, amelyek nem az őt kedvező színben feltüntető képet közvetítik.