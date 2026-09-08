Az internet nem kímélte Magyar Pétert: mutatjuk a legjobb mémeket az elmúlt időszakból

A paksi fenékküszöb körüli válsághelyzet során Magyar Péter látványosan igyekezett a helyzet kezelésének élére állni, és a közösségi oldalán is rendszeresen hangsúlyozta saját szerepét. A miniszterelnök a helyzet súlyosságára hivatkozva még helikopterrel is Paksra utazott, majd egy látványosan beállított fotón, „hős” feliratú sapkában, kezében a Holdat tartva ünnepelte a munkálatok befejezését. A gesztus nem aratott osztatlan sikert, a kommentelők közül többen a kormányfő önfényezését bírálták, a mémgyárosok pedig természetesen nem hagyták ki a lehetőséget.

Magyar Pétert nem kímélte az internet népe (Forrás: Facebook/Szentesi Zöldi László)

Magyar Péter és a rekordalacsony vízszint

Az aszály és a vízhiány miatt egyre alacsonyabb vízállás egy korábbi történetet is előcsalogatott a mémgyárosok fantáziájából. A Tisza Párt elnökének 2024-es Ötkert-botrányában egy, az őt videózó férfitól elvett mobiltelefon került a történet középpontjába: Magyar saját elmondása szerint kikapta a férfi kezéből a készüléket, a rendőrség pedig később egy, a Dunában megtalált mobiltelefon miatt indított rongálás miatt nyomozást.

A telefon másnap elő is került a folyóból, búvárok találták meg, a hatóságok pedig a készüléken lévő felvételeket is vizsgálták. A folyó apadása idén új életet adott a történetnek.

(Forrás: Facebook/Madár Turul)

A paksi helyzet és az energiaválság kapcsán a Tisza több politikusa is Orbán Viktort vette elő azért, mert a válsághelyzet idején külföldön tartózkodott. Borics Mihály tiszás országgyűlési képviselő például azt kifogásolta, hogy a volt miniszterelnök Szerbiában fesztiválozik, miközben szerinte az országnak az energiaellátás biztosításával kellene foglalkoznia. Maga Magyar Péter is több alkalommal nehezményezte, hogy a korábbi kormányfő külföldön van egy ilyen krízishelyzetben, ez adta az ihletet az alábbi mémhez.

Borics bejegyzése egyébként kínosan visszafelé sült el: a kommentelők ugyanis arra emlékeztették a politikust, hogy Orbán Viktor már nincs kormányon, így az ország aktuális ügyeinek kezelése nem az ő, hanem Magyar Péter kormányának a feladata.

(Forrás: Facebook/Voksoló)

Magyar Péter az Unger Anna NVVH-elnöki kinevezését ért kritikákra reagálva azzal próbálta elütni a jogi végzettség hiányát firtató felvetéseket, hogy szerinte az FBI igazgatójának sincs jogi diplomája. A miniszterelnök a parlamenti sajtótájékoztatón többször is erre hivatkozott, amikor arról beszélt, hogy az új vagyonvisszaszerzési hivatal élén nem feltétlenül szükséges jogásznak állnia, hiszen a szervezetben így is dolgoznak majd jogi szakemberek.