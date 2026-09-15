A Fidesz szerint Magyar Péter menekül az üzemanyagárak kérdése elől

A Fidesz élesen reagált arra, hogy Magyar Péter kedden nem szólalt fel napirend előtt az Országgyűlésben. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök megtalálta a megoldást az elszállt üzemanyagárakra: elmenekül előlük.

Magyar Péter szokása ellenére nem szólalt fel napirend előtt kedden (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Fidesz szerint Magyar Péter kerüli a kínos témákat

Havasi Bertalan szerint Magyar Péter előző nap sem tudott érdemi választ adni az üzemanyagár-válságra, kedden pedig már napirend előtt sem beszélt a kérdésről.

Amíg ő menekül, az emberek fizetnek”

– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A Fidesz kritikája annak kapcsán érkezett, hogy a Tisza-kormány célzott támogatást jelentett be a kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosainak. Magyar Péter bejelentése szerint a 150 lóerőnél kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosai szeptembertől decemberig havi ötezer forintos támogatást kapnak, vagyis az év végéig összesen húszezer forint segítségben részesülhetnek. A Fidesz-frakció szerint azonban ez csak az autósok egy részét érinti, sokan maradnak segítség nélkül. A párt úgy látja, Magyar Péter intézkedése több mint hárommillió autóst, valamint a fuvarozókat, a vállalkozókat és a gazdákat is cserbenhagyja.

Magyar Péter a választási kampányban még 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók azonnali csökkentését követelte. Ehhez képest a Tisza-kormány egyik első intézkedése a korábbi védett üzemanyagárak eltörlése volt, azóta pedig jelentősen megemelkedtek az üzemanyagárak.

A korábbi védett ár jóval szélesebb körű segítséget jelentett. Az Orbán-kormány idején minden magyar rendszámú autó tulajdonosa kedvezményesen tankolhatott, és a lehetőség nemcsak a magánszemélyekre, hanem a fuvarozókra, vállalkozókra és gazdákra is kiterjedt. A Fidesz szerint a mostani intézkedés nem jelent valódi megoldást az üzemanyagárak problémájára, és újabb bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt nem tartotta be a kampányban tett ígéreteit.

A Tisza megint becsapta a magyar embereket”

– közölte a Fidesz.