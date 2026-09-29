Nyomozás folyik Magyar Péter telefonlopási ügyében

Magyar Péter mentelmi jogának hétfői felfüggesztése után folytatódik a nyomozás a 2024-es telefonlopási ügyben – tájékoztatta lapunkat a Központi Nyomozó Főügyészség. Mint arról az Origo beszámolt, szeptember 22-én kezdeményezték – Hankó Balázs és Seszták Miklós mellett – Magyar Péter miniszterelnök, országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

Magyar Péter mentelmi jogának hétfői felfüggesztése után folytatódik a nyomozás a 2024-es telefonlopási ügyben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az Országgyűlés szeptember 28-án döntött a mentelmi jog felfüggesztéséről, így elhárult a képviselői mentelmi jogból fakadó akadály a büntetőeljárás további lefolytatása elől.

Erre tekintettel a nyomozás a továbbiakban az általános eljárási szabályok szerint folytatódik

– válaszolta az Origo megkeresésére a vádhatóság.

Arra a kérdésre nem adott konkrét választ az ügyészség, hogy mikor hallgathatják ki Magyar Pétert. Közölték: az ügyészségi tájékoztatás minden esetben követő jellegű, ezért az eljárás sikeres lebonyolításának érdekében csak a már megtörtént eljárási cselekményekről nyilatkoznak. A tervezett nyomozati cselekményekről és azok várható időpontjáról a nyilvánosságot előre nem tájékoztatják.

Magyar Péter telefonlopási ügye

Emlékezetes, a Tisza Párt elnökének egyik első botránya 2024 nyarán történt, amikor az európai parlamenti mandátumának megszerzése után a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen eresztette ki a gőzt. Annyira botrányosan viselkedett, hogy végül a biztonsági szolgálat a nyakánál fogva vezette ki a diszkóból, ahová a testőrei kíséretében érkezett.

Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar Péter nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át minősíthetetlenül viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek. Az egyiken az látható, hogy a miniszterelnök egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, nem adta vissza, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Mivel pedig több feljelentés is érkezett az ügyben, hamar megindult a rendőrségi nyomozás.

Magyar Péter európai parlamenti képviselőként mentelmi joggal rendelkezett, így amikor az ügyészség 2024. szeptemberében kezdeményezte az Európai Parlamentnél a mentelmi jog felfüggesztését, hogy az eljárás folytatódhasson, elutasították az indítványt. Az ügy azonban folytatódik, miután a magyar parlament hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát.