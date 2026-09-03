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Magyar Péter

A hulladékgazdálkodás felülvizsgálatát jelentette be Magyar Péter

59 perce
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A miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, hogy a megnövekedett panaszok miatt a kormány a hulladékgazdálkodás felülvizsgálata mellett döntött. Magyar Péter közösségi oldalán jelezte, hogy özönlenek a panaszok a MOHU miatt.
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Magyar PéterkormányMOHU MOL Zrt

Özönlenek a panaszok a MOHU miatt, amely állítólag nem teljesíti a szerződésben vállaltakat. Ezek okán Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, hogy a kormány felülvizsgálatot rendelt el. 

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány felülvizsgálja a MOHU-val kötött szerződéseket
Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány felülvizsgálja a MOHU-val kötött szerződéseket 
Fotó: Ladóczki Balázs

Az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett a MOHU-ra, miután a lakosság jelzései alapján a hulladékgazdálkodásért felelős cég nem látja el megfelelően a munkáját. Emellett a visszaváltás rendszert is több kritika érte, miután a készpénzes kifizetések több kerületben is romló közbiztonságot eredményeztek. 

Magyar Péter a lakossági panaszokra válaszul pedig közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány felülvizsgálja a MOHU-val kötött szerződéseket. 

„Mivel özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait, ezért a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer teljes felülvizsgálatáról döntött” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. 

A palackvisszaváltás kapcsán egyébként éles vita alakult ki, miután több fővárosi kerület vezetője üdvözölte a javaslatot, míg a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus például élesen kritizálta azt. Kiss szerint a tiltás nem megoldás a problémára, a MOHU-nak pedig további visszaváltó helyeket kellene létesítenie. 

 

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