Magyar Péter nekiment Ókovács Szilveszternek, a főigazgató nem nyilatkozik többet a köztévének

Újabb konfliktus alakult ki Magyar Péter és Ókovács Szilveszter között. A Magyar Állami Operaház főigazgatója egy Facebook-bejegyzésben a közmédia pártatlanságát kérte számon, miután szerinte egy, az Operaházat érintő riportban az ő álláspontja jóval kisebb teret kapott, mint a vele szemben megfogalmazott kritikák. Magyar Péter erre kommentben reagált, és azt vetette Ókovács szemére, hogy korábban nem kifogásolta a közmédia működését.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és Magyar Péter miniszterelnök között újabb vita alakult ki a közmédia működése miatt (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül Ókovács Szilveszter kifakadását

Ókovács Szilveszter azzal kezdte bejegyzését, hogy

Pártatlan közmédia? Nem hinném”.

A főigazgató szerint a vasárnapi, azonnaliként kért interjújából mindössze néhány másodperc került adásba, miközben az Operaházat ért kritikák lényegesen hosszabb műsoridőt kaptak. Ókovács azt állította, hogy

az általa megfogalmazott álláspont mindössze a riport körülbelül 19 százalékát tette ki, míg a támadó fél álláspontja a fennmaradó 81 százalékot.

A főigazgató külön kifogásolta, hogy a riportban szerinte nem kapott helyet több olyan információ sem, amely szerinte árnyalta volna a kialakult vitát. Többek között Harangozó Gyula korábbi bécsi kinevezésével kapcsolatos döntéseit, valamint a „balettpetíció” hátterét említette.

Ókovács szerint ráadásul a köztévé anyaga egy korábbi Telex-cikk kezdősorával indult, miközben szerinte a forrást nem jelölték meg.

Hogy lesz ebből valódi tájékoztatás?”

– tette fel a kérdést a főigazgató, majd egyértelműen közölte:

személyes nyilatkozati szinten befejezte az új köztévével.

A főigazgató úgy fogalmazott, hogy szerinte csak „fügefalevélként” volt rá szükség. Magyar Péter kommentje nem sokkal később megjelent a bejegyzés alatt.

Vicces, hogy éveken át nem zavart, hogy a hatalmon kívül senki nem szólhatott ott”

– írta a miniszterelnök.

Magyar ezután saját korábbi tapasztalatait is felhozta. Azt állította, hogy ellenzéki vezetőként egyetlen másodpercnyi megszólalási lehetőséget sem kapott, miközben egy, általa Ókovács „kedves családtagjaként” említett, azóta képviselővé vált személy szerinte rendszeresen nyilatkozhatott róla.

Akkor nem jöttél százalékokkal…”

– szúrt oda a főigazgatónak a kormányfő.