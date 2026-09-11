Magyar Péter nem bírja elviselni, hogy Orbán Viktort dicsérik

Magyar Péter ráparancsolhatott az MTI-re

A bejegyzés szerint, miközben a felvétel rövid idő alatt széles körben elterjedt, a magyar közmédia tudósításában nem jelenhetett meg, hogy a cseh kormányfő elismerően beszélt Orbán Viktor migrációs politikájáról és az ezen a területen végzett munkájáról.

Bohár Dániel azt állította, az MTI nem idézhette a cseh miniszterelnök erre vonatkozó mondatait.

A riporter szerint nem nehéz kitalálni, politikailag kinek lehetett kellemetlen, hogy Babiš éppen Magyar Péter mellett méltatta Orbán Viktor eredményeit.

Nyilván mindenki tudja, hogy kinek a parancsára. Elég piti”

– zárta bejegyzését Bohár Dániel.