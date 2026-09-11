Magyar Péter nem bírja elviselni, hogy Orbán Viktort dicsérik

Nagy visszhangot váltott ki az a felvétel, amelyen Andrej Babiš cseh miniszterelnök Magyar Péter jelenlétében méltatja Orbán Viktor migráció ügyében végzett munkáját. A videón jól látható, ahogy a Tisza elnöke Babiš szavait hallgatva a fejét rázza.
Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:
Babiš jelzi Magyar Péternek, hogy ő eddig nem sok mindent ért el, Orbán Viktor viszont annál többet.”
Magyar Péter ráparancsolhatott az MTI-re
A bejegyzés szerint, miközben a felvétel rövid idő alatt széles körben elterjedt, a magyar közmédia tudósításában nem jelenhetett meg, hogy a cseh kormányfő elismerően beszélt Orbán Viktor migrációs politikájáról és az ezen a területen végzett munkájáról.
Bohár Dániel azt állította, az MTI nem idézhette a cseh miniszterelnök erre vonatkozó mondatait.
A riporter szerint nem nehéz kitalálni, politikailag kinek lehetett kellemetlen, hogy Babiš éppen Magyar Péter mellett méltatta Orbán Viktor eredményeit.
Nyilván mindenki tudja, hogy kinek a parancsára. Elég piti”
– zárta bejegyzését Bohár Dániel.