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Magyar Péter

Magyar Péter nem bírja elviselni, hogy Orbán Viktort dicsérik

4 perce
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Andrej Babis Magyar Péter jelenlétében méltatta Orbán Viktor migrációs politikáját és az ezen a területen elért eredményeit, miközben a Tisza elnöke látványosan rázta a fejét. Bohár Dániel szerint a cseh miniszterelnök Magyar Péter számára különösen kellemetlen szavai azonban nem jelenhettek meg az MTI tudósításában.
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Magyar PéterAndrej Babišmigrációs politikaOrbán ViktorV4bohár dánielMTI

Nagy visszhangot váltott ki az a felvétel, amelyen Andrej Babiš cseh miniszterelnök Magyar Péter jelenlétében méltatja Orbán Viktor migráció ügyében végzett munkáját. A videón jól látható, ahogy a Tisza elnöke Babiš szavait hallgatva a fejét rázza. 

Magyar Péter
Magyar Péter nem bírja elviselni, hogyha Orbán Viktort dicsérik (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Babiš jelzi Magyar Péternek, hogy ő eddig nem sok mindent ért el, Orbán Viktor viszont annál többet.”

Kiállt Orbán Viktor mellett a cseh miniszterelnök a V4-csúcson

Magyar Péter ráparancsolhatott az MTI-re

A bejegyzés szerint, miközben a felvétel rövid idő alatt széles körben elterjedt, a magyar közmédia tudósításában nem jelenhetett meg, hogy a cseh kormányfő elismerően beszélt Orbán Viktor migrációs politikájáról és az ezen a területen végzett munkájáról.

Bohár Dániel azt állította, az MTI nem idézhette a cseh miniszterelnök erre vonatkozó mondatait.

A riporter szerint nem nehéz kitalálni, politikailag kinek lehetett kellemetlen, hogy Babiš éppen Magyar Péter mellett méltatta Orbán Viktor eredményeit.

Nyilván mindenki tudja, hogy kinek a parancsára. Elég piti”

 – zárta bejegyzését Bohár Dániel.

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