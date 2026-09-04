Váratlan fordulat: Magyar Péter elismerte Orbán Viktor migrációs politikáját

Magyar Péter a kormány döntéseiről beszámolva a bevándorlásról is beszélt, ennek kapcsán pedig elismerte Orbán Viktor migrációs politikáját, dacára annak, hogy a kampány során Magyar Péter még a volt kormányfőt hibáztatta a napi egymillió eurós migrációs bírságért.

Magyar Péter elismerte a korábbi kormány migrációs politikáját

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Mint arról az Origo is beszámolt, nemrég Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke Budapestre látogatott, ahol egyeztetéseket folytatott a miniszterelnökkel.

Manfred Weber segítséget ajánlott a magyar kormányfőnek a menekültügyi szabályok megsértése miatt kiszabott, naponta egymillió eurós bírság ügyében.

A teljes büntetés mára elérte az egy milliárd eurót, amelyről a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy megpróbálja visszaszerezni. Egyúttal pedig nyomatékosította, hogy a büntetést igazságtalannak tartja. A csütörtöki sajtótájékoztatón, a részleteket firtató kérdésre adott válaszában a miniszterelnök még ennél is tovább ment.

Magyar Péter ugyanis jelezte, hogy habár a korábbi kormány intézkedéseit lehet vitatni, azonban Magyarország álláspontja a migráció tekintetében igenis helyes volt, ahogy a határkerítés is.

A kormányfő szerint igazságtalan, ahogy Magyarországot kezelik ebben az ügyben.

Nem Magyarország az egyetlen, amelyik nem hajtja végre a migrációs paktumot, más ilyen tagállam is van

– mondta a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal a szigorú migrációs politika folytatása mellett is kiállt, amely kapcsán jelezte, hogy az elkövetkezendő hónapok sorsdöntőek lesznek a szigorú intézkedések fenntartása szempontjából, további részleteket azonban nem árult el.

Az Európai Bizottság még 2024. nyarán döntött arról, hogy Magyarországot a menekültügyi szabályok megsértése miatt arra kötelezi, hogy fizessen 200 millió euró átalányösszeget, és a késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot. Az Európai Bizottság egyébként reagált is a miniszterelnök kijelentéseire és jelezte, hogy konstruktív együttműködés zajlik a magyar hatóságok és Brüsszel között a helyzet megoldására.