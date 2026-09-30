Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: „A fenyegetőzés nem tünteti el a bizonyítékokat!” - videó

Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisztítótűz művelet már „az orbáni maffia legmagasabb szintjeihez” ért. A miniszterelnök közlése szerint Orbán Viktor egyik korábbi minisztere letartóztatásban, egy másik pedig – Hankó Balázs – őrizetben van.

„Ki kezd el dalolni?” – Magyar Péter szerint rettegés lett úrrá a Fideszen.

Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Magyar Péter: A Tisztítótűz elérte az orbáni rendszer legmagasabb szintjeit

Magyar Péter úgy fogalmazott, hamarosan kiderülhet, hogy

az érintettek közül ki töri meg elsőként a hallgatást, és ki kezd beszélni a háttérben működő rendszerről.

A bejegyzésben a Fideszt is súlyos vádakkal illette. Állítása szerint a kormánypárt tereléssel, hazugságokkal és fenyegetésekkel reagál, miközben rendőröket, ügyészeket és pénzügyőröket listáz és támad.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor fél a szembenézéstől és a felelősségre vonástól, ezért megmaradt embereit, valamint a Mi Hazánkat próbálja pajzsként maga elé tartani.

A gazdasági és politikai maffiát csak együtt tudjuk legyőzni. Mindenkire szükség lesz

– zárta gondolatát Magyar Péter.