Magyar Péter szalutált a pápának, de máshogy is megsértette a protokollt

Magyar Pétert szeptember 24-én fogadta XIV. Leó pápa a Vatikánban. A találkozóról készült felvételen a miniszterelnök a homlokához emeli a kezét, amikor az egyházfőt köszönti. Deák Dániel ezt a pillanatot állította párhuzamba Orbán Viktor korábbi pápai találkozójával, ahol az akkori kormányfő illendő módon köszöntötte a pápát.
Magyar Péter felrúgta a protokollt
Az elemző által közzétett videón egymás után látható Magyar Péter szalutáló mozdulata és Orbán Viktor visszafogott köszönése.
Míg Magyar Péter szalutált a pápának, Orbán Viktor a protokollnak megfelelően köszönt!”
– írta Deák Dániel.
Ahogyan azt az Origo is megírta, XIV. Leó pápa Orbán Viktort tavaly októberben, Magyar Pétert pedig idén szeptemberben fogadta. A mostani vatikáni találkozón a magyarországi változásokról és a határon túli magyarok helyzetéről is szó esett, azonban a balul sikerült köszöntés több figyelmet kapott, mint a találkozón tárgyalt témák.