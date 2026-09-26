Magyar Péter szalutált a pápának, de máshogy is megsértette a protokollt

Magyar Pétert szeptember 24-én fogadta XIV. Leó pápa a Vatikánban. A találkozóról készült felvételen a miniszterelnök a homlokához emeli a kezét, amikor az egyházfőt köszönti. Deák Dániel ezt a pillanatot állította párhuzamba Orbán Viktor korábbi pápai találkozójával, ahol az akkori kormányfő illendő módon köszöntötte a pápát.

Magyar Péterhez hasonlóan Orbán Viktor meglátogatta XIV. Leó pápát, azonban a viselkedése össze sem volt hasonlítható a jelenlegi miniszterelnökével (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Magyar Péter felrúgta a protokollt

Az elemző által közzétett videón egymás után látható Magyar Péter szalutáló mozdulata és Orbán Viktor visszafogott köszönése.

Míg Magyar Péter szalutált a pápának, Orbán Viktor a protokollnak megfelelően köszönt!”

– írta Deák Dániel.