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Magyar Péter

Magyar Péter szalutált a pápának, de máshogy is megsértette a protokollt

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Nem mindennapi köszönésnek lehetett szemtanúja a közönség, mikor a magyar miniszterelnök belépett XIV. Leó pápához – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. Az elemző videójában azt mutatja meg, hogy Magyar Péter szalutáló mozdulattal köszöntötte az egyházfőt, míg Orbán Viktor a protokollt betartva viselkedett.
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Magyar PéterXIV. Leó pápaköszönésOrbán ViktorprotokollvideóDeák Dániel

Magyar Pétert szeptember 24-én fogadta XIV. Leó pápa a Vatikánban. A találkozóról készült felvételen a miniszterelnök a homlokához emeli a kezét, amikor az egyházfőt köszönti. Deák Dániel ezt a pillanatot állította párhuzamba Orbán Viktor korábbi pápai találkozójával, ahol az akkori kormányfő illendő módon köszöntötte a pápát.

Magyar Péter
Magyar Péterhez hasonlóan Orbán Viktor meglátogatta XIV. Leó pápát, azonban a viselkedése össze sem volt hasonlítható a jelenlegi miniszterelnökével (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Magyar Péter felrúgta a protokollt

Az elemző által közzétett videón egymás után látható Magyar Péter szalutáló mozdulata és Orbán Viktor visszafogott köszönése. 

Míg Magyar Péter szalutált a pápának, Orbán Viktor a protokollnak megfelelően köszönt!”

 – írta Deák Dániel.

Gyurcsány is járt Vatikánban, Orbán Viktor négy pápával is találkozott

Ahogyan azt az Origo is megírta, XIV. Leó pápa Orbán Viktort tavaly októberben, Magyar Pétert pedig idén szeptemberben fogadta. A mostani vatikáni találkozón a magyarországi változásokról és a határon túli magyarok helyzetéről is szó esett, azonban a balul sikerült köszöntés több figyelmet kapott, mint a találkozón tárgyalt témák.

@deakdaniel_official

❗️Míg Magyar Péter szalutált a pápának, Orbán Viktor a protokollnak megfelelően köszönt!

♬ eredeti hang - Deák Dániel
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