Magyar Péter megerősítette: visszatér az Országgyűlés közvetítése a köztelevízióra

Hétfő reggel a közösségi oldalán erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök, hogy ma 13:00 órától visszatér az Országgyűlés közvetítése a köztelevízióra. Az elmúlt időszakban a parlamenti üléseket elsősorban az Országgyűlés hivatalos YouTube-csatornáján lehetett élőben követni, most azonban a közmédia televíziós csatornáján is több órán keresztül láthatják a nézők, mi történik az ülésteremben.

Magyar Péter megerősítette: visszatér a köztelevízióra az Országgyűlés közvetítése / Fotó: Hatlaczki Balazs

Ezt írta Magyar Péter

Ma 13:00 órától visszatér az Országgyűlés közvetítése a köztelevízióra. Döntünk a miniszterelnöki fizetésem jelentős csökkentéséről. A vármegyék helyett jönnek a megyék, a főispánok helyett pedig a kormánymegbízottak

- jelentette be a kormányfő.

Hamarosan megváltozik a parlament ülésrendje

Jelenleg még a megszokott munkarendben dolgozik a parlament, ez azonban hamarosan megváltozik: szeptember 21-től háromhetes ülésezési rend lép életbe. Az új rendszerben az úgynevezett „A” héten kapnak nagyobb hangsúlyt a plenáris ülések, míg a további hetekben elsősorban a bizottsági munka és a választókerületi feladatok kerülnek előtérbe.