Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Átvilágítás

Most jelentették be: bezár a Terror Háza, Schmidt Mária megbízása megszűnik

Országgyűlés

Ma kivételesen nem Magyar Péter felszólalásával kezdődött az Országgyűlés ülése – élőben az Origón!

47 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az ülés egy megemlékezéssel indul majd napirend előtti felszólalások lesznek, amit várhatóan ezúttal is a miniszterelnök fog kezdeni. Magyar Péter és a többi képviselő napirend előtti felszólalása után a képviselők három nagy horderejű igazságügyi törvényről, az ügynökakták nyilvánosságáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönthetnek. Napirendre kerül továbbá a szakképzési törvény módosítása, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó átcsoportosítás is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OrszággyűlésparlamentMagyar Péter

Az őszi parlamenti ülésszak negyedik napja a megszokottakkal ellentétben nem Magyar Péter felszólalásával, hanem a Demokrácia Nemzetközi Napjára emlékezve indul. A megemlékezés után sem a szokásos módon folytatódott a nap, ugyanis nem Magyar Péter, hanem Toroczkai László szólalt fel először napirend előtt. A felszólalások után  döntéshozatalok következnek, amelyek között a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Az új Alkotmánybírók eskütétele után pedig általános viták következnek a lezárásig.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.08.27.Toroczkai László, Toroczkai László Magyar Péter
A megszokottól eltérően nem Magyar Péter, hanem Toroczkai László kezdte a napirend előtti felszólalásokat Fotó: Hatlaczki Balazs

– A miniszterelnök úr tegnap ismét bebizonyította, hogy teljesen felesleges konstruktív javaslatokkal előállni. Ezt láthattuk tegnap a végrehajtói rendszer átalakításával kapcsolatban, amely lehetne akár közös ügyünk is, de nem volt konstruktív a miniszterelnök, „rögtön hazudozi kezdett” és támadással válaszolt, ezért a holnapi végrehajtói visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság ülésére meghívom – kezdte napirend előtti felszólalását Toroczkai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője arra is rámutatott, hogy Magyar Péter akkor is hazudott, mikor tegnap az Országgyűlés ülése után azt állította, hogy ők nem támogatják a gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket.

A frakcióvezető kiemelte azt is, hogy a kormányfő folyamatosan hazugsággal vádolja őket, miközben ő „úgy hazudik, mint a vízfolyás”. Emlékeztetett arra is, hogy már többször jelezte: a Tisza tipikus globalista gazdaságpolitikát csinálnak, amióta hatalomra kerültek. Erre példaként említette, hogy a Metát mentesítették a reklámadó fizetése alól.

Önök nem segítik a magyar vállalkozásokat, helyette inkább kiszolgálják a multinacionális nagy cégeket

– állapította meg. Felidézte: egyik első intézkedésük volt, hogy a multiadót rögtön törölték a nagy cégek számára, ezzel többszáz milliárd forintos kárt okozva ezzel a magyar költségvetésnek.

Cikkünk frissül...

Ez várható ma a parlamentben

A napirend előtti felszólalások után döntéshozatalok következnek. A napirend szerint a képviselők dönthetnek a képviselők:

  • a szakképzésről szóló törvény módosításáról,
  • az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról,
  • az Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
  • és Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról.

Ezek után a döntések után az Országgyűlés megválasztja az Alkotmánybíróság új tagjait.

A képviselők a jelöltekre titkos szavazáson, egy 60 perces szünet első 30 percében adhatják le voksaikat. A szünet után kihirdetik a szavazás eredményét, majd az Alkotmánybíróság új, megválasztott tagjai esküt tesznek.

Az eskütételek után általános viták következnek a lezárásig. Itt a képviselők megtárgyalják a

  • a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítását,
  • és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását.

A viták után a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!