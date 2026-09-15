Ma kivételesen nem Magyar Péter felszólalásával kezdődött az Országgyűlés ülése – élőben az Origón!

Az őszi parlamenti ülésszak negyedik napja a megszokottakkal ellentétben nem Magyar Péter felszólalásával, hanem a Demokrácia Nemzetközi Napjára emlékezve indul. A megemlékezés után sem a szokásos módon folytatódott a nap, ugyanis nem Magyar Péter, hanem Toroczkai László szólalt fel először napirend előtt. A felszólalások után döntéshozatalok következnek, amelyek között a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Az új Alkotmánybírók eskütétele után pedig általános viták következnek a lezárásig.
– A miniszterelnök úr tegnap ismét bebizonyította, hogy teljesen felesleges konstruktív javaslatokkal előállni. Ezt láthattuk tegnap a végrehajtói rendszer átalakításával kapcsolatban, amely lehetne akár közös ügyünk is, de nem volt konstruktív a miniszterelnök, „rögtön hazudozi kezdett” és támadással válaszolt, ezért a holnapi végrehajtói visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság ülésére meghívom – kezdte napirend előtti felszólalását Toroczkai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője arra is rámutatott, hogy Magyar Péter akkor is hazudott, mikor tegnap az Országgyűlés ülése után azt állította, hogy ők nem támogatják a gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket.
A frakcióvezető kiemelte azt is, hogy a kormányfő folyamatosan hazugsággal vádolja őket, miközben ő „úgy hazudik, mint a vízfolyás”. Emlékeztetett arra is, hogy már többször jelezte: a Tisza tipikus globalista gazdaságpolitikát csinálnak, amióta hatalomra kerültek. Erre példaként említette, hogy a Metát mentesítették a reklámadó fizetése alól.
Önök nem segítik a magyar vállalkozásokat, helyette inkább kiszolgálják a multinacionális nagy cégeket
– állapította meg. Felidézte: egyik első intézkedésük volt, hogy a multiadót rögtön törölték a nagy cégek számára, ezzel többszáz milliárd forintos kárt okozva ezzel a magyar költségvetésnek.
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Ez várható ma a parlamentben
A napirend előtti felszólalások után döntéshozatalok következnek. A napirend szerint a képviselők dönthetnek a képviselők:
- a szakképzésről szóló törvény módosításáról,
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról,
- az Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
- és Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról.
Ezek után a döntések után az Országgyűlés megválasztja az Alkotmánybíróság új tagjait.
A képviselők a jelöltekre titkos szavazáson, egy 60 perces szünet első 30 percében adhatják le voksaikat. A szünet után kihirdetik a szavazás eredményét, majd az Alkotmánybíróság új, megválasztott tagjai esküt tesznek.
Az eskütételek után általános viták következnek a lezárásig. Itt a képviselők megtárgyalják a
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítását,
- és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását.
A viták után a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.