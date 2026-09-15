Ma kivételesen nem Magyar Péter felszólalásával kezdődött az Országgyűlés ülése – élőben az Origón!

Az őszi parlamenti ülésszak negyedik napja a megszokottakkal ellentétben nem Magyar Péter felszólalásával, hanem a Demokrácia Nemzetközi Napjára emlékezve indul. A megemlékezés után sem a szokásos módon folytatódott a nap, ugyanis nem Magyar Péter, hanem Toroczkai László szólalt fel először napirend előtt. A felszólalások után döntéshozatalok következnek, amelyek között a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Az új Alkotmánybírók eskütétele után pedig általános viták következnek a lezárásig.

A megszokottól eltérően nem Magyar Péter, hanem Toroczkai László kezdte a napirend előtti felszólalásokat Fotó: Hatlaczki Balazs

– A miniszterelnök úr tegnap ismét bebizonyította, hogy teljesen felesleges konstruktív javaslatokkal előállni. Ezt láthattuk tegnap a végrehajtói rendszer átalakításával kapcsolatban, amely lehetne akár közös ügyünk is, de nem volt konstruktív a miniszterelnök, „rögtön hazudozi kezdett” és támadással válaszolt, ezért a holnapi végrehajtói visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság ülésére meghívom – kezdte napirend előtti felszólalását Toroczkai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője arra is rámutatott, hogy Magyar Péter akkor is hazudott, mikor tegnap az Országgyűlés ülése után azt állította, hogy ők nem támogatják a gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket.

A frakcióvezető kiemelte azt is, hogy a kormányfő folyamatosan hazugsággal vádolja őket, miközben ő „úgy hazudik, mint a vízfolyás”. Emlékeztetett arra is, hogy már többször jelezte: a Tisza tipikus globalista gazdaságpolitikát csinálnak, amióta hatalomra kerültek. Erre példaként említette, hogy a Metát mentesítették a reklámadó fizetése alól.

Önök nem segítik a magyar vállalkozásokat, helyette inkább kiszolgálják a multinacionális nagy cégeket

– állapította meg. Felidézte: egyik első intézkedésük volt, hogy a multiadót rögtön törölték a nagy cégek számára, ezzel többszáz milliárd forintos kárt okozva ezzel a magyar költségvetésnek.

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Ez várható ma a parlamentben

A napirend előtti felszólalások után döntéshozatalok következnek. A napirend szerint a képviselők dönthetnek a képviselők:

a szakképzésről szóló törvény módosításáról,

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról,

az Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

és Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról.

Ezek után a döntések után az Országgyűlés megválasztja az Alkotmánybíróság új tagjait.

A képviselők a jelöltekre titkos szavazáson, egy 60 perces szünet első 30 percében adhatják le voksaikat. A szünet után kihirdetik a szavazás eredményét, majd az Alkotmánybíróság új, megválasztott tagjai esküt tesznek.