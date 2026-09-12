Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Magyar Péter újabb országjárásra indult

42 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A kormányfő Veszprémben indította el őszi országjárását. Magyar Péter beszámolt a Tisza-szigetek átszervezéséről és a vezetői pályázatokról. Forsthoffer Ágnes szerint az elmúlt időszak legnagyobb eredménye, hogy a magyar emberek hangja szabaddá és hallhatóvá vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterVeszprémTisza PártTisza SzigetForsthoffer Ágnesországjárás

Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke szombaton Veszprémben kezdte meg őszi országjárását. A rendezvényen közölte: a szeptember 10-i határidőig mintegy ezren jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki tisztségeire.

Magyar Péter
Magyar Péter Veszprémben indította országjárását, amire Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is elkísérte (Forrás: Facebook)

A szigettagok választják meg az új vezetőket

Magyar Péter köszönetet mondott a helyi közösségeknek, hogy a pihenőket és az átrendeződéseket követően ismét egyre többen vállalnak aktív szerepet a Tisza-szigetek munkájában, majd ismertette a vezetőválasztás következő lépéseit is.

A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválassza a legalkalmasabb jelölteket

– fogalmazott. Ezt követően a szigetek tagjai dönthetnek majd a régiós vezetők és az országos elnök személyéről.

Magyar Péter: Ideje kezet nyújtani egymásnak

Magyar Péter a veszprémi rendezvényen a politikai szembenállás enyhítését és a párbeszéd helyreállítását sürgette.

– Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét – jelentette ki a Tisza Párt elnöke. Hangsúlyozta:

egy korszak lezárása nem jelenti, hogy ne kellene felelősségre vonni azokat, akik bűncselekményt követtek el, vagy visszaszerezni az ellopott vagyonokat.

Az egyszerű magyar állampolgároknak azonban szerinte kezet kell nyújtaniuk egymásnak, és ismét képessé kell válniuk arra, hogy beszélgessenek egymással.

Forró nyár után forró ősz: ez várható a parlament őszi ülésszakán

Forsthoffer Ágnes: A magyar emberek hangja szabad és hallatszik

Az Országgyűlés elnöke a veszprémi fórumon arról beszélt, hogy az elmúlt időszak legfontosabb eredményét nem egy elfogadott törvény vagy parlamenti döntés jelenti, hanem az, hogy egyre többen vállalják nyíltan a véleményüket. Úgy látja, ma már emberek milliói tartanak tükröt a politikának, szerveződnek helyi szinten, és bátran kiállnak az érdekeikért.

Higgyétek el, a demokratikus képesség, ami bennetek most fejlődik, gyakran nagyobb erővel bír, mint egy törvény

– mondta a hallgatóságnak. A házelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a demokrácia nem jelent korlátlan jogot mások méltóságának megsértésére. Arra kérte a jelenlévőket, hogy közösen hagyják maguk mögött a „bántalmazott országot”, és politikai hovatartozástól függetlenül védjék meg mindenki emberi méltóságát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!