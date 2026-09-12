Magyar Péter újabb országjárásra indult

Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke szombaton Veszprémben kezdte meg őszi országjárását. A rendezvényen közölte: a szeptember 10-i határidőig mintegy ezren jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki tisztségeire.
A szigettagok választják meg az új vezetőket
Magyar Péter köszönetet mondott a helyi közösségeknek, hogy a pihenőket és az átrendeződéseket követően ismét egyre többen vállalnak aktív szerepet a Tisza-szigetek munkájában, majd ismertette a vezetőválasztás következő lépéseit is.
A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválassza a legalkalmasabb jelölteket
– fogalmazott. Ezt követően a szigetek tagjai dönthetnek majd a régiós vezetők és az országos elnök személyéről.
Magyar Péter: Ideje kezet nyújtani egymásnak
Magyar Péter a veszprémi rendezvényen a politikai szembenállás enyhítését és a párbeszéd helyreállítását sürgette.
– Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét – jelentette ki a Tisza Párt elnöke. Hangsúlyozta:
egy korszak lezárása nem jelenti, hogy ne kellene felelősségre vonni azokat, akik bűncselekményt követtek el, vagy visszaszerezni az ellopott vagyonokat.
Az egyszerű magyar állampolgároknak azonban szerinte kezet kell nyújtaniuk egymásnak, és ismét képessé kell válniuk arra, hogy beszélgessenek egymással.
Forsthoffer Ágnes: A magyar emberek hangja szabad és hallatszik
Az Országgyűlés elnöke a veszprémi fórumon arról beszélt, hogy az elmúlt időszak legfontosabb eredményét nem egy elfogadott törvény vagy parlamenti döntés jelenti, hanem az, hogy egyre többen vállalják nyíltan a véleményüket. Úgy látja, ma már emberek milliói tartanak tükröt a politikának, szerveződnek helyi szinten, és bátran kiállnak az érdekeikért.
Higgyétek el, a demokratikus képesség, ami bennetek most fejlődik, gyakran nagyobb erővel bír, mint egy törvény
– mondta a hallgatóságnak. A házelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a demokrácia nem jelent korlátlan jogot mások méltóságának megsértésére. Arra kérte a jelenlévőket, hogy közösen hagyják maguk mögött a „bántalmazott országot”, és politikai hovatartozástól függetlenül védjék meg mindenki emberi méltóságát.