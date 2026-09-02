Újabb részletek derültek ki Magyar Péter paksi helikopteres útjáról

Nem volt más repülés tervezve aznap a Magyar Pétert Paksra szállító katonai helikopter kapcsán - derül ki a Kiss József 86. Helikopterdandár közérdekű adatigénylésére küldött válaszából, valamint az ahhoz mellékelt iratokból.

Magyar Péter a helikopterezésről elmondta: „a repülés költsége az én bejárásomtól függetlenül is felmerült volna” = Fotó: Hatlaczki Balazs



Mint megírtuk, a miniszterelnök augusztus 12-én a Magyar Honvédség helikopterével utazott Paksra, mert mint elmondta, „a repülés költsége az én bejárásomtól függetlenül is felmerült volna”, és a helikoptereknek és a pilótáknak előírt minimális repülési időt kell teljesíteniük.

A honvédségi válasz Magyar Péter állítását megerősíti: 2026. augusztus 12-re valóban terveztek Airbus H145M helikopterekkel a helikoptervezetők jártasságának biztosítását szolgáló gyakorlórepüléseket, a miniszterelnököt és kíséretét szállító 02-es oldalszámú H145M-re azonban aznapra más repülés nem volt tervezve. A Honvédség azt is közölte, hogy ezért a miniszterelnöki szállítás miatt más repüléseket sem kellett módosítani.

A kiadott iratok szerint aznap Magyar Péter útjától függetlenül is terveztek H145M-es gyakorlórepüléseket, de nem azon a konkrét helikopteren, amely a miniszterelnököt Paksra szállította. Bár a helikopternek és pilótának is meg van szabva az éves minimális repülési ideje, a kiadott dokumentumok azonban nem tartalmaznak adatot arról, mekkora éves vagy más időszakra meghatározott repült órát kellett teljesíteniük az érintett pilótáknak, ebből augusztus 12-ig mennyit teljesítettek, illetve mennyi hiányzott még az előírt követelményből - írja a Népszava. Azt sem tudni, hogy a paski út repülési idejét belevették-e valamely követelmény teljesítésébe.

Az iratokból az is kiderül, hogy Magyar Péter paksi szállítását külön légi személyszállítási feladatként rendelték el. Az útvonal Szolnok-Budapest, Hadikikötő-Paksi Atomerőmű-Budapest, Hadikikötő-Szolnok volt. A dokumentumok alapján a miniszterelnöki út adminisztratív és repüléstervezési szempontból nem egyszerűen egy már betervezett gyakorlórepülés részeként szerepelt, hanem külön elrendelt személyszállítási feladat volt. A végrehajtásról készült jelentés szerint a 02-es oldalszámú H145M a Szolnok-Hadikikötő-Paks-Hadikikötő-Szolnok útvonalon hajtotta végre a feladatot. A gép négy felszállást végzett, összesen 2 óra 39 percet repült. Az utaslista szerint a 02-es H145M fedélzetén Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz és Kun Szabó István altábornagy utazott.