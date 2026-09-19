Magyar Péter a megyei rendszer jövőjéről is beszélt Pécsen

Magyar Péter őszi országjárásának második állomásán, Pécsen vetette fel, hogy október 23-án ismét nagy tömeg gyűlhetne össze Budapesten – tudatta az MTI. A miniszterelnök szerint a közelgő évforduló Magyarország és az egész világ számára is kiemelkedő jelentőségű lesz. A Tisza Párt elnöke a pécsi 48-as téren arról beszélt, hogy 2026-ban Magyarország és az egész világ megemlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.
Lehet, hogy kellene már rendezni egy valódi békemenetet és összegyűlni újra október 23-án”
– fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő hozzátette, óriási dolognak tartja, hogy a hetvenedik évfordulóra már – megfogalmazása szerint – egy új Magyarországon emlékezhetnek.
Változhat a szolidaritási adó és a megyei intézményrendszer
Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány szükség esetén elengedheti az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét.
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata lesz, hogy egyeztessen a településekkel az intézmény fokozatos és igazságosabb átalakításáról.
A miniszterelnök szerint nem a szolidaritási adó teljes kivezetése a cél, hanem annak csökkentése, valamint annak biztosítása, hogy az elvont forrásokat valóban fejlesztésekre fordítsák.
Hozzátette: a kormánynak és Kármán András pénzügyminiszternek egyszerre kell helyreállítania a központi költségvetés egyensúlyát, javítania a hiányszintet és legalább részleges segítséget nyújtania az önkormányzatoknak.
A kormányfő a megyei rendszer jövőjéről is beszélt.
Kijelentette, hogy senki nem akarja megszüntetni a megyéket, de a korszerű közigazgatáshoz szerinte nincs szükség alispánokra, főispánokra és politikai kifizetőhelyekre.
Magyar Péter azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlések hatásköreinek és intézményeinek átvilágítása.
Úgy vélte, nem tartható fenn olyan rendszer, amelyben a költségvetés 60 százalékát a megyeházára és „politikai túlélőkre” költik, miközben a forrásoknak csak kisebb része jut saját projektekre.
Az európai uniós támogatások elosztását szerinte más szervezetek is képesek ellátni.
Magyar Péter az autópályák átadásáról üzent Mészáros Lőrincnek
A pécsi rendezvényen a miniszterelnök Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak is üzent az autópálya-koncesszió ügyében. Felszólította őket, hogy ne akadályozzák az autópályák, valamint az azokat fenntartó gépek és dolgozók állami átvételét.
A magyar állam sokkal erősebb, mint a Mészáros Csoport”
– jelentette ki Magyar Péter. A kormányfő szerint egyetlen olyan szerződés sem lehet érinthetetlen, amelyet a „nemzet kifosztására” kötöttek.
Azt üzente Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak, hogy feleslegesen költenek ügyvédekre, ugyanakkor a magyar büntetőjog alapján a kár megtérítése enyhítő körülménynek számíthat.