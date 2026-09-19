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Magyar Péter

Magyar Péter a megyei rendszer jövőjéről is beszélt Pécsen

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A kormányfő pécsi országjárásán az önkormányzatok szolidaritási adójáról, a megyei rendszer átalakításáról és az autópályák állami átvételéről is beszélt. Magyar Péter szerint az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján rendezendő békemenetet
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Magyar PéterMészáros LőrincSzíjj LászlóPécsszolidaritási adóautópályaországjárás

Magyar Péter őszi országjárásának második állomásán, Pécsen vetette fel, hogy október 23-án ismét nagy tömeg gyűlhetne össze Budapesten – tudatta az MTI. A miniszterelnök szerint a közelgő évforduló Magyarország és az egész világ számára is kiemelkedő jelentőségű lesz. A Tisza Párt elnöke a pécsi 48-as téren arról beszélt, hogy 2026-ban Magyarország és az egész világ megemlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.

Magyar Péter
Magyar Péter Pécsett elmondta, hogy ő „valódi” Békemenetet rendezne október 23-án (Forrás: Facebook)

Lehet, hogy kellene már rendezni egy valódi békemenetet és összegyűlni újra október 23-án”

 – fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő hozzátette, óriási dolognak tartja, hogy a hetvenedik évfordulóra már – megfogalmazása szerint – egy új Magyarországon emlékezhetnek.

Változhat a szolidaritási adó és a megyei intézményrendszer

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány szükség esetén elengedheti az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata lesz, hogy egyeztessen a településekkel az intézmény fokozatos és igazságosabb átalakításáról. 

A miniszterelnök szerint nem a szolidaritási adó teljes kivezetése a cél, hanem annak csökkentése, valamint annak biztosítása, hogy az elvont forrásokat valóban fejlesztésekre fordítsák. 

Hozzátette: a kormánynak és Kármán András pénzügyminiszternek egyszerre kell helyreállítania a központi költségvetés egyensúlyát, javítania a hiányszintet és legalább részleges segítséget nyújtania az önkormányzatoknak.

A kormányfő a megyei rendszer jövőjéről is beszélt. 

Kijelentette, hogy senki nem akarja megszüntetni a megyéket, de a korszerű közigazgatáshoz szerinte nincs szükség alispánokra, főispánokra és politikai kifizetőhelyekre.

Magyar Péter azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlések hatásköreinek és intézményeinek átvilágítása. 

Úgy vélte, nem tartható fenn olyan rendszer, amelyben a költségvetés 60 százalékát a megyeházára és „politikai túlélőkre” költik, miközben a forrásoknak csak kisebb része jut saját projektekre.

 Az európai uniós támogatások elosztását szerinte más szervezetek is képesek ellátni.

Magyar Péter Mészáros Lőrincnek üzent

Magyar Péter az autópályák átadásáról üzent Mészáros Lőrincnek

A pécsi rendezvényen a miniszterelnök Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak is üzent az autópálya-koncesszió ügyében. Felszólította őket, hogy ne akadályozzák az autópályák, valamint az azokat fenntartó gépek és dolgozók állami átvételét.

A magyar állam sokkal erősebb, mint a Mészáros Csoport”

 – jelentette ki Magyar Péter. A kormányfő szerint egyetlen olyan szerződés sem lehet érinthetetlen, amelyet a „nemzet kifosztására” kötöttek. 

Azt üzente Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak, hogy feleslegesen költenek ügyvédekre, ugyanakkor a magyar büntetőjog alapján a kár megtérítése enyhítő körülménynek számíthat.

 

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