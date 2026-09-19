Magyar Péter a megyei rendszer jövőjéről is beszélt Pécsen

Magyar Péter őszi országjárásának második állomásán, Pécsen vetette fel, hogy október 23-án ismét nagy tömeg gyűlhetne össze Budapesten – tudatta az MTI. A miniszterelnök szerint a közelgő évforduló Magyarország és az egész világ számára is kiemelkedő jelentőségű lesz. A Tisza Párt elnöke a pécsi 48-as téren arról beszélt, hogy 2026-ban Magyarország és az egész világ megemlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.

Magyar Péter Pécsett elmondta, hogy ő „valódi” Békemenetet rendezne október 23-án (Forrás: Facebook)

Lehet, hogy kellene már rendezni egy valódi békemenetet és összegyűlni újra október 23-án”

– fogalmazott Magyar Péter. A kormányfő hozzátette, óriási dolognak tartja, hogy a hetvenedik évfordulóra már – megfogalmazása szerint – egy új Magyarországon emlékezhetnek.

Változhat a szolidaritási adó és a megyei intézményrendszer

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány szükség esetén elengedheti az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata lesz, hogy egyeztessen a településekkel az intézmény fokozatos és igazságosabb átalakításáról.

A miniszterelnök szerint nem a szolidaritási adó teljes kivezetése a cél, hanem annak csökkentése, valamint annak biztosítása, hogy az elvont forrásokat valóban fejlesztésekre fordítsák.

Hozzátette: a kormánynak és Kármán András pénzügyminiszternek egyszerre kell helyreállítania a központi költségvetés egyensúlyát, javítania a hiányszintet és legalább részleges segítséget nyújtania az önkormányzatoknak.

A kormányfő a megyei rendszer jövőjéről is beszélt.

Kijelentette, hogy senki nem akarja megszüntetni a megyéket, de a korszerű közigazgatáshoz szerinte nincs szükség alispánokra, főispánokra és politikai kifizetőhelyekre.

Magyar Péter azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlések hatásköreinek és intézményeinek átvilágítása.

Úgy vélte, nem tartható fenn olyan rendszer, amelyben a költségvetés 60 százalékát a megyeházára és „politikai túlélőkre” költik, miközben a forrásoknak csak kisebb része jut saját projektekre.

Az európai uniós támogatások elosztását szerinte más szervezetek is képesek ellátni.