Magyar Péter a sógora után a barátnőjének is kiosztott egy pozíciót

„Szépen épül ez a magyar kormány nevű családi vállalkozás” – így értékelte Szűcs Gábor a miniszterelnök legutóbbi lépését, amely szerint barátnőjét pozícióhoz juttatta a Miniszterelnökségen. A fideszes képviselő szerint különösen visszás, hogy Magyar Péter a választások előtt még az „uram-bátyám rendszer” felszámolását sürgette, most azonban nem első alkalommal megy szembe saját korábbi követelésével.
Szűcs Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy Magyar Péter barátnője, Szabó Ilona pozícióhoz juthatott a Miniszterelnökségen. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett: nem ez az első eset, hogy a miniszterelnök ismeretségi alapon oszt ki fontos szerepeket.
Kérdőjelek Magyar Péter kinevezései körül
Szűcs Gábor felidézte: a korábban igazságügyi miniszteri pozícióra jelölt Melléthei-Barna Márton Magyar Péter sógora, miközben a Magyar Tudományos Akadémia élére a belügyminiszter-jelölt rokonát, Pósfai Mihályt választották meg. Szűcs Gábor szerint mindez nehezen egyeztethető össze a Tisza korábbi ígéreteivel, különösen annak fényében, hogy Magyar Péter korábban azt hangoztatta:
Elég volt a korrupciós haveri uram-bátyám világból!”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!