Magyar Péter a sógora után a barátnőjének is kiosztott egy pozíciót

Szűcs Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy Magyar Péter barátnője, Szabó Ilona pozícióhoz juthatott a Miniszterelnökségen. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett: nem ez az első eset, hogy a miniszterelnök ismeretségi alapon oszt ki fontos szerepeket.

Magyar Péter és Szabó Ilona (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Kérdőjelek Magyar Péter kinevezései körül

Szűcs Gábor felidézte: a korábban igazságügyi miniszteri pozícióra jelölt Melléthei-Barna Márton Magyar Péter sógora, miközben a Magyar Tudományos Akadémia élére a belügyminiszter-jelölt rokonát, Pósfai Mihályt választották meg. Szűcs Gábor szerint mindez nehezen egyeztethető össze a Tisza korábbi ígéreteivel, különösen annak fényében, hogy Magyar Péter korábban azt hangoztatta: