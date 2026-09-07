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Magyar Péter bejelentette, „átfogó és megdöbbentő” jelentést fog közzétenni a kormány – élőben az Origón

Magyar Péter

Magyar Péter a sógora után a barátnőjének is kiosztott egy pozíciót

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„Szépen épül ez a magyar kormány nevű családi vállalkozás” – így értékelte Szűcs Gábor a miniszterelnök legutóbbi lépését, amely szerint barátnőjét pozícióhoz juttatta a Miniszterelnökségen. A fideszes képviselő szerint különösen visszás, hogy Magyar Péter a választások előtt még az „uram-bátyám rendszer” felszámolását sürgette, most azonban nem első alkalommal megy szembe saját korábbi követelésével.
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Magyar Péterbarátnőminiszterelnökség

Szűcs Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy Magyar Péter barátnője, Szabó Ilona pozícióhoz juthatott a Miniszterelnökségen. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett: nem ez az első eset, hogy a miniszterelnök ismeretségi alapon oszt ki fontos szerepeket.

Magyar Péter és Szabó Ilona (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter és Szabó Ilona (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Kérdőjelek Magyar Péter kinevezései körül

Szűcs Gábor felidézte: a korábban igazságügyi miniszteri pozícióra jelölt Melléthei-Barna Márton Magyar Péter sógora, miközben a Magyar Tudományos Akadémia élére a belügyminiszter-jelölt rokonát, Pósfai Mihályt választották meg. Szűcs Gábor szerint mindez nehezen egyeztethető össze a Tisza korábbi ígéreteivel, különösen annak fényében, hogy Magyar Péter korábban azt hangoztatta: 

Elég volt a korrupciós haveri uram-bátyám világból!”

 

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