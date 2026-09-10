Magyar Péter szerint tíz magyar diplomatát küldhet haza Oroszország

Magyar Péter szerint Oroszország várhatóan tükörintézkedéssel válaszol majd a tíz orosz diplomata kiutasítására – írja a Világgazdaság.

Magyar Péter szerint Oroszország várhatóan tíz magyar diplomatát utasít majd ki válaszul a magyar döntésre.

Fotó: AFP

A pozsonyi V4-es csúcstalálkozót követően a miniszterelnök úgy fogalmazott: hivatalos tájékoztatás orosz válaszlépésről még nem érkezett, de informálisan van ilyen jelzés.

Véleménye szerint várhatóan tíz magyar diplomatát is távozásra kérnek majd, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hivatalos értesítésről egyelőre nincs tudomása.

Orbán Anita külügyminiszter kedden közölte, hogy Magyarország tíz orosz diplomatát utasít ki. A tárcavezető szerint a magyar hatóságok megállapítása alapján az érintettek olyan tevékenységet folytattak hazánkban, amely a Bécsi Egyezmény értelmében nem egyeztethető össze a diplomata státusszal. A döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta.

Oroszország budapesti nagykövetsége a kitiltásra reagálva közölte: a tíz orosz diplomata kiutasítása Brüsszelből érkezett iránymutatás eredménye, amelyre megfelelő és határozott ellenlépéssel fognak reagálni.