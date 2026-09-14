Gyárbezárások, vállalati konfliktusok és gazdátlan munkaügyek a Tisza-kormány alatt

Egyre hosszabb azoknak a magyarországi gyáraknak a listája, amelyek bezárásáról vagy jelentős leépítéséről Magyar Péter kormányra kerülése óta született döntés. Ezzel párhuzamosan a Tisza-kormány több, Magyarországon működő vagy beruházást tervező nagyvállalattal is konfliktusba került, Kapitány István pedig éppen a győri WKW megszűnésének bejelentése után közölte: nem összeszerelő üzemeket szeretne látni az országban. A kabinet gazdaságpolitikai üzenetei és a gyárbezárások sora közben egy alapvető kérdésre továbbra sincs válasz: ki felel a kormányban az állásukat elveszítő munkavállalókért?
Közel ötszáz dolgozót érint a győri WKW bezárása
Ahogyan arról az Origo is beszámolt, december 31-én jogutód nélkül megszűnik a győri ipari parkban működő WKW Hungária Kft. A prémiumautókhoz alumínium díszítőelemeket gyártó vállalat döntése csaknem ötszáz munkavállalót érinthet.
A német tulajdonban álló cég vezetése több műszakban tájékoztatta a dolgozókat arról, hogy az átszervezés és a csökkenő megrendelésállomány miatt az év végén bezárják az üzemet. A termelés december 31-éig fokozatosan áll le, a munkavállalók pedig a nekik járó összegeken és a végkielégítésen felül egy- vagy kéthavi megtartási juttatásra is számíthatnak. A vállalat már hosszabb ideje komoly pénzügyi problémákkal küzdött, a tulajdonos pedig megpróbálta értékesíteni a céget, ám nem talált vevőt. Az önkormányzat most azt vizsgálja, mely környékbeli cégek tudnának munkát kínálni az elbocsátott dolgozóknak.
Kapitány István nem akar több összeszerelő üzemet
A Világgazdaság közlése szerint a WKW bezárásának híre után mindössze egy nappal Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról írt a közösségi oldalán, hogy Magyarországnak ismét vonzó befektetési célponttá kell válnia, de a kormány nem akármilyen beruházásokat szeretne az országba hozni.
Magyarországnak újra vonzó hellyé kell válnia. De nem akármilyen beruházásokat akarunk. Nem összeszerelő üzemeket szeretnénk látni”
– közölte a miniszter, miután a brit nagykövetségen találkozott Justin McKenzie Smith brit nagykövettel. A magas hozzáadott értékű munkahelyek létrehozásának célja önmagában aligha vitatható.
A kijelentés időzítése azonban nehezen vállalható annak fényében, hogy éppen egy autóipari beszállító jelentette be győri üzemének bezárását, amellyel csaknem ötszáz dolgozó megélhetése kerül veszélybe.
Kapitány István nem tért ki arra, milyen konkrét segítséget nyújt a kormány a WKW munkavállalóinak, illetve hogyan pótolná azokat a munkahelyeket, amelyek a kabinet által lesajnált összeszerelő üzemek megszűnésével eltűnnek.
Sorra kerülnek nehéz helyzetbe a magyarországi gyárak
A WKW korántsem az első magyarországi üzem, amelynek dolgozói tömeges elbocsátással szembesülnek a Tisza-kormány hivatalba lépése óta.
A Nestlé Hungária az év végén leállítja a termelést diósgyőri üzemében, miután visszaesett a kereslet a szezonális csokoládéfigurák iránt. A döntés következtében 220 dolgozó veszítheti el az állását.
Az Accel Hunland tószegi kerékpárgyáráról augusztusban derült ki, hogy megszünteti tevékenységét. A mintegy négyszáz munkavállalót foglalkoztató üzemben teljesen leállt a termelés, szeptember 7-i hatállyal pedig több mint négyszáz dolgozónak mondtak fel.
Azóta ugyan megjelent egy lehetséges új befektető, és száz munkavállaló továbbfoglalkoztatási ajánlatot kapott, háromszáz ember azonban így is elveszítette az állását. Gyuricza Miklós, Tószeg polgármestere szerint van remény a termelés újraindítására, de egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy a gyár megmenekült.
A közelmúlt leépítései között szerepel továbbá:
- az ISD Power további 150 fős csoportos elbocsátása;
- a Dunaferrből kivált Dunarolling mintegy kétezer munkavállalójának elbocsátása.
A győri Audi működéséről szintén aggasztó hírek jelentek meg, miután a Volkswagen-csoport újabb költségcsökkentési lehetőségeket kezdett vizsgálni. Az Audi Hungaria ugyanakkor közölte, hogy a konszern felügyelőbizottságának szeptember 3-i határozata nem érinti a győri vállalatot, kapacitáskihasználásának módosítása jelenleg nincs napirenden.
Tömeges leépítések vannak, felelős államtitkár továbbra sincs
A gyárbezárások és elbocsátások ellenére továbbra sem lehet tudni, ki felel szakmai és politikai szinten a foglalkoztatáspolitikáért a Tisza-kormányban – írta meg korábban lapunk.
A terület a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz került, Kátai-Németh Vilmos miniszter négy politikai államtitkára közül azonban egyik sem kapta meg önálló feladatként a munkaügyek és a foglalkoztatáspolitika irányítását.
A szakszervezetek már május végén nyílt levélben hívták fel a figyelmet arra, hogy az új kormányzati struktúrában nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi államtitkár. A bizonytalanság azért is különösen súlyos, mert ősszel megkezdődtek a minimálbér-tárgyalások. Egyelőre az sem világos, milyen intézményi keretek között zajlanak az egyeztetések, ki tárgyal a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel, illetve ki hangolja össze a bajba került gyárak dolgozóinak megsegítését.
Kínai nagyvállalatok Magyar Péter célkeresztjében
A gyárbezárások nem légüres térben követik egymást: Magyar Péter és a Tisza politikusai az elmúlt időszakban számos, Magyarországon működő vagy hazánkban beruházást tervező nagyvállalattal kerültek konfliktusba. A BYD-val azután éleződött ki a viszony, hogy Szijjártó Péter bejelentette: a kínai autóipari vállalatnál folytatja pályafutását.
Magyar Péter erre olyan összeférhetetlenségi szabályokat helyezett kilátásba, amelyek megakadályozhatják a volt külügyminisztert új pozíciója elfoglalásában.
Stumpf Péter tiszás képviselő pedig közölte: a BYD szegedi gyára addig nem kezdheti meg a termelést, amíg a hatóságok nem találják megfelelőnek a levegőminőséget ellenőrző rendszert.
A debreceni CATL második és harmadik üzemének megépítését már nem támogatná a kabinet.
Tárkányi Zsolt tiszás országgyűlési képviselő korábban úgy fogalmazott:
Ha rajtam, rajtunk múlt volna, akkor egyetlen akksigyár, egyetlen szennyező üzem sem jött volna Debrecenbe.”
A Tisza Párt akkumulátoripari politikájának egyik első közvetlen érintettje a debreceni Semcorp lett, amelynek működését szabálytalanságokra hivatkozva felfüggesztette a kormányhivatal.
Magyar Péter a választási kampányban a gödi Samsung SDI-t is hónapokon keresztül támadta,
veszélyes munkakörülményekkel, valamint környezetvédelmi és munkavédelmi szabálytalanságokkal vádolva a vállalatot. A választás után nyilvánosságra került Greenpeace-jelentés ugyanakkor nem talált sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést az akkumulátorgyárak környezetében.
Veszélybe kerültek a beruházások és a munkahelyek
A Tisza-kormány vendégmunkásokra vonatkozó szigorítása miatt veszélybe került a Master Good tervezett, 120 milliárd forintos beruházása.
A vállalat közölte: megfelelő munkaerő nélkül nem építi fel Magyarországon az új gyárát, és akár a meglévő termelés csökkentése is napirendre kerülhet.
A Tesco egyik felújított áruházának átadásán Búza László államtitkár kijelentette, hogy nincs szükség újabb élelmiszerboltokra, és „személytelen multikat” sem akarnak látni.
A brit vállalat közel kétszáz magyarországi áruházat működtet, és mintegy kilencezer embernek ad munkát.
A kecskeméti Mercedes-Benzet egy belpolitikai konfliktus közvetítőjévé tették:
Magyar Péter a vállalat vezetésén keresztül üzente meg, hogy Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és a városháza munkatársai ne vegyenek részt az új gyáregység átadásán.
A gyárnak kellett értesítenie a korábban meghívott önkormányzati tisztviselőket arról, hogy jelenlétük nem kívánatos.
A Mol és a Richter döntéseibe is beleszólt volna Magyar Péter
Magyar Péter a választás után azt várta a Moltól, hogy ne fizesse ki a Mathias Corvinus Collegium számára járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot.
A követelés azért is volt szokatlan, mert a kifizetésről a vállalat közgyűlése már döntött.
Magyar később bejelentette, hogy a Richter vezetését is megkeresi egy „hasonló ügyben”.
Az MCC és a hozzá kötődő Maecenas Universitatis Corvini a gyógyszergyártóban is jelentős részesedéssel rendelkezik, így több tízmilliárd forintos osztalék vált politikai vita tárgyává.
A bejelentések után mindkét magyar tőzsdei vállalat részvényeinek árfolyama esni kezdett.
Magyar Péter fellépése ezzel ismét felvetette a kérdést, hogy a kormány milyen mértékben kíván beavatkozni a társaságok tulajdonosainak és közgyűléseinek döntéseibe.
A felsorolt ügyek eltérő természetűek: van közöttük környezetvédelmi vita, munkaerőpiaci korlátozás, tőzsdei osztalékügy, gyárbezárás és politikai konfliktusba bevont beruházás. Együttesen azonban olyan gazdaságpolitikai képet rajzolnak ki, amelyben a Tisza-kormány rendszeresen nyilvános nyomást gyakorol a vállalatokra, miközben egyelőre nem látszik, hogyan állítaná meg a leépítések és üzembezárások sorozatát.
Miközben Kapitány István arról beszél, milyen gyárakat nem akar látni Magyarországon, továbbra sem világos, ki felel a kormányban azokért az emberekért, akik a már működő üzemek bezárása miatt veszítik el a munkájukat.