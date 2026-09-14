Gyárbezárások, vállalati konfliktusok és gazdátlan munkaügyek a Tisza-kormány alatt

Egyre hosszabb azoknak a magyarországi gyáraknak a listája, amelyek bezárásáról vagy jelentős leépítéséről Magyar Péter kormányra kerülése óta született döntés. Ezzel párhuzamosan a Tisza-kormány több, Magyarországon működő vagy beruházást tervező nagyvállalattal is konfliktusba került, Kapitány István pedig éppen a győri WKW megszűnésének bejelentése után közölte: nem összeszerelő üzemeket szeretne látni az országban. A kabinet gazdaságpolitikai üzenetei és a gyárbezárások sora közben egy alapvető kérdésre továbbra sincs válasz: ki felel a kormányban az állásukat elveszítő munkavállalókért?

Magyar Péter kormányra kerülése óta egymást követik a magyarországi gyárbezárások és tömeges leépítések (Fotó: Csudai Sándor - Origo)

Közel ötszáz dolgozót érint a győri WKW bezárása

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, december 31-én jogutód nélkül megszűnik a győri ipari parkban működő WKW Hungária Kft. A prémiumautókhoz alumínium díszítőelemeket gyártó vállalat döntése csaknem ötszáz munkavállalót érinthet.

A német tulajdonban álló cég vezetése több műszakban tájékoztatta a dolgozókat arról, hogy az átszervezés és a csökkenő megrendelésállomány miatt az év végén bezárják az üzemet. A termelés december 31-éig fokozatosan áll le, a munkavállalók pedig a nekik járó összegeken és a végkielégítésen felül egy- vagy kéthavi megtartási juttatásra is számíthatnak. A vállalat már hosszabb ideje komoly pénzügyi problémákkal küzdött, a tulajdonos pedig megpróbálta értékesíteni a céget, ám nem talált vevőt. Az önkormányzat most azt vizsgálja, mely környékbeli cégek tudnának munkát kínálni az elbocsátott dolgozóknak.

Kapitány István nem akar több összeszerelő üzemet

A Világgazdaság közlése szerint a WKW bezárásának híre után mindössze egy nappal Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról írt a közösségi oldalán, hogy Magyarországnak ismét vonzó befektetési célponttá kell válnia, de a kormány nem akármilyen beruházásokat szeretne az országba hozni.

Magyarországnak újra vonzó hellyé kell válnia. De nem akármilyen beruházásokat akarunk. Nem összeszerelő üzemeket szeretnénk látni”

– közölte a miniszter, miután a brit nagykövetségen találkozott Justin McKenzie Smith brit nagykövettel. A magas hozzáadott értékű munkahelyek létrehozásának célja önmagában aligha vitatható.

A kijelentés időzítése azonban nehezen vállalható annak fényében, hogy éppen egy autóipari beszállító jelentette be győri üzemének bezárását, amellyel csaknem ötszáz dolgozó megélhetése kerül veszélybe.

Kapitány István nem tért ki arra, milyen konkrét segítséget nyújt a kormány a WKW munkavállalóinak, illetve hogyan pótolná azokat a munkahelyeket, amelyek a kabinet által lesajnált összeszerelő üzemek megszűnésével eltűnnek.