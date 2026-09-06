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Magyar Péter

Ilyen sem volt még: Magyar Péter több mint 16 órája hallgat a Facebookon

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Tegnap este óta nem jelentkezett friss bejegyzéssel a miniszterelnök, amire nem nagyon volt eddig példa. Magyar Péter kormányzása első száz napjában minden egyes nap posztolt, átlagosan 4 óránként írt új bejegyzést. Utoljára a dunaszentbenedeki falunapról jelentkezett be.
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Magyar PéterminiszterelnökFacebook

Szokatlan módon Magyar Péter miniszterelnök ma nem jelentkezett reggeli közösségi médiás bejegyzéssel, legfrissebb posztja 16 órával ezelőtti, amelyben arról írt, hogy meghívták a 27. dunaszentbenedeki falunapra.

Magyar Péter ma még semmit sem posztolt
Magyar Péter ma még semmit sem posztolt – Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter eddig átlagosan 4 óránként posztolt

Mint arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter a kormányzása első száz napján egyetlen napra sem hallgatott el a Facebookon: május 9. és augusztus 16. között összesen 545 bejegyzést tett közzé. A miniszterelnök naponta átlagosan öt és fél alkalommal posztolt, két bejegyzése között pedig mindössze négy óra huszonhárom perc telt el – az éjszakákat, a hétvégéket és a hivatalos programokat is beleszámítva.

Az első huszonöt napban naponta átlagosan 5,4 poszt jelent meg az oldalán, az utolsó huszonöt napban viszont már 6,1. A legcsendesebb napon is két bejegyzést tett közzé, nyolc alkalommal pedig legalább nyolcat.

 

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