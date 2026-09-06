Ilyen sem volt még: Magyar Péter több mint 16 órája hallgat a Facebookon

Szokatlan módon Magyar Péter miniszterelnök ma nem jelentkezett reggeli közösségi médiás bejegyzéssel, legfrissebb posztja 16 órával ezelőtti, amelyben arról írt, hogy meghívták a 27. dunaszentbenedeki falunapra.

Magyar Péter ma még semmit sem posztolt – Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter eddig átlagosan 4 óránként posztolt

Mint arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter a kormányzása első száz napján egyetlen napra sem hallgatott el a Facebookon: május 9. és augusztus 16. között összesen 545 bejegyzést tett közzé. A miniszterelnök naponta átlagosan öt és fél alkalommal posztolt, két bejegyzése között pedig mindössze négy óra huszonhárom perc telt el – az éjszakákat, a hétvégéket és a hivatalos programokat is beleszámítva.

Az első huszonöt napban naponta átlagosan 5,4 poszt jelent meg az oldalán, az utolsó huszonöt napban viszont már 6,1. A legcsendesebb napon is két bejegyzést tett közzé, nyolc alkalommal pedig legalább nyolcat.