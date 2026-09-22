Magyar Péter visszautasította Zelenszkij tervét, Ukrajna kemény válasszal reagált

Éles üzenetváltás alakult ki Magyarország és Ukrajna között, miután a magyar kormány közölte: nem csatlakozott a Volodimir Zelenszkij által bejelentett Kárpáti Nyolcakhoz.

Ukrajna üzenetet küldött Magyar Péternek.

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Magyar Péter üzent Ukrajnának, Kijev visszavágott

Az Index beszámolója szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy hétfő esti bejegyzésben azt írta, meglepte Magyar Péter Ukrajnával szembeni, szerinte feleslegesen támadó nyilatkozata. Szibiha állítása szerint a C8 célja a régió fejlesztése, közös projektek elindítása és a részt vevő országok közötti kapcsolatok erősítése.

Az ukrán diplomácia vezetője azt mondta, nem értik pontosan, Magyarország miért utasítja el az együttműködést. Azt is kifogásolta, hogy a magyar kormány megkérdőjelezte az ukrán és magyar energiavállalatok közvetlen együttműködését.

Szibiha szerint bár Orbán Viktor már nem miniszterelnök, az Ukrajnával szembeni elutasító és elkülönülő politika továbbra is jelen van. Úgy fogalmazott, az orbánizmus sem Magyarországnak, sem a régiónak nem tett jót. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajna továbbra is nyitott egy kölcsönösen előnyös és tiszteletteljes kapcsolat kialakítására.

We are surprised by the Hungarian Prime Minister’s unnecessarily confrontational statements toward Ukraine.



The Carpathian Integration Initiative is aimed at the development of our entire region, contributing to prosperity, interconnectivity, and mutually beneficial projects… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 21, 2026

Magyar Péter a válaszában elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy szuverén országot előzetes megkeresés és beleegyezés nélkül tüntessenek fel egy nemzetközi együttműködés tagjaként. A miniszterelnök korábban a parlamentben is közölte, hogy Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcaknak.

Orbán Anita külügyminiszter szintén reagált az ukrán tárcavezető kijelentéseire. Leszögezte, hogy a magyar kormány bevonása nélkül nem indulhat olyan nemzetközi energetikai kezdeményezés, amely Magyarországot is érinti. Szerinte az új kabinet több gesztust tett Ukrajna felé, ezért indokolatlan párhuzamot vonni a jelenlegi kormány és Orbán Viktor korábbi politikája között.