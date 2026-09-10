Magyar Péter elindult a pozsonyi V4-találkozóra

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett, ahol bejelentette, hogy már el is indult Pozsonyba, ahol a V4-es országok kormányfőivel és a soros elnökséget ellátó Írország miniszterelnökével egyeztet. Magyar Péter szerint a megbeszélésen fontos európai témákat tekintenek át.

Magyar Péter elindult a V4-csúcstalálkozóra (Fotó: NurPhoto/Szentgallay Bálint)

Úton az egykori magyar koronázó városba, Pozsonyba, a visegrádi négyek csúcstalálkozójára

– írta a miniszterelnök új bejegyzésében. Beszámolt róla, hogy fontos európai témákban egyeztetnek a Pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel:

az illegális migráció elleni határozott küzdelem,

az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint

az Európai Unió következő hétéves költségvetése.

Magyar Péter egyúttal örömének adott hangot, hogy az ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét.