Magyar Péter elindult a pozsonyi V4-találkozóra

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett, ahol bejelentette, hogy már el is indult Pozsonyba, ahol a V4-es országok kormányfőivel és a soros elnökséget ellátó Írország miniszterelnökével egyeztet. Magyar Péter szerint a megbeszélésen fontos európai témákat tekintenek át.
Úton az egykori magyar koronázó városba, Pozsonyba, a visegrádi négyek csúcstalálkozójára
– írta a miniszterelnök új bejegyzésében. Beszámolt róla, hogy fontos európai témákban egyeztetnek a Pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel:
- az illegális migráció elleni határozott küzdelem,
- az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint
- az Európai Unió következő hétéves költségvetése.
Magyar Péter egyúttal örömének adott hangot, hogy az ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét.