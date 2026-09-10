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Magyar Péter

Magyar Péter elindult a pozsonyi V4-találkozóra

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A miniszterelnök részt vesz a pozsonyi csúcstalálkozón, ahol a visegrádi négyek mellett az ír kormányfő is jelen lesz. Magyar Péter szerint a mai találkozón fontos európai témákról egyeztetnek.
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Magyar PéterV4Pozsony

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett, ahol bejelentette, hogy már el is indult Pozsonyba, ahol a V4-es országok kormányfőivel és a soros elnökséget ellátó Írország miniszterelnökével egyeztet. Magyar Péter szerint a megbeszélésen fontos európai témákat tekintenek át.

Magyar Péter már úton van a csúcstalálkozóra
Magyar Péter elindult a V4-csúcstalálkozóra (Fotó: NurPhoto/Szentgallay Bálint)

Úton az egykori magyar koronázó városba, Pozsonyba, a visegrádi négyek csúcstalálkozójára

– írta a miniszterelnök új bejegyzésében. Beszámolt róla, hogy fontos európai témákban egyeztetnek a Pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel:

  • az illegális migráció elleni határozott küzdelem,
  • az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint
  • az Európai Unió következő hétéves költségvetése.

Magyar Péter egyúttal örömének adott hangot, hogy az ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét.

 

 

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