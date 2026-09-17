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Magyar Péter

Magyar Péter az uniós pénzekről: csak a papírmunka folyik, pénz még nem jött

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztségeket betöltőket, és két év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd – jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő az ATV Egyenes Beszéd című műsorában többek között az őszödi beszédről és az uniós pénzekről is beszélt.
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Magyar Pétervizsgálatpolitikus

Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, nem politikusok fognak politikusokat vizsgálni.

Magyar Péter az uniós pénzekről: csak a papírmunka folyik, pénz még nem jött Fotó: Hatlaczki Balazs
Magyar Péter az uniós pénzekről: csak a papírmunka folyik, pénz még nem jött
Fotó: Hatlaczki Balazs

Úgy fogalmazott:

Nem egy semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszert toldozgatunk, foldozgatunk, hanem bevezetjük a magas tisztségeket betöltő politikusokra visszamenőleg is, előre menőleg is a vagyonosodási vizsgálatot, amit a NAV fog végezni.

A vizsgálat kockázatelemzéssel indul, amelyet tételes adóvizsgálat követhet, amennyiben adóhiányt vagy bűncselekmény gyanúját állapítja meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), akkor az ügy átkerül a bűnügyi területhez, illetve értesítik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint az ügyészséget, a rendőrséget – közölte a kormányfő.

Az uniós pénzek még nem jöttek meg

A műsorban Erasmus-program is szóba került, amelyről Magyar Péter azt mondta: „Lépésről lépésre újraindul.” Ennek kapcsán merült fel az uniós pénzek hazahozatala is. Kiderült: egyelőre a papírmunkák zajlanak, és pénz még nem jött.

Az utolsó eurócentnek december végéig meg kell érkeznie Magyarországra

– jelentette ki a kormányfő.  

Magyar Péter az őszödi beszédről 

Húsz évvel később tulajdonképpen ugyanaz történt, mint az őszödi beszéd idején, az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést

– jelentette ki a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Magyar Péter emlékeztetett: 2006-ban, miután a Gyurcsány-kormány megnyerte a választást, az őszödi beszédben hangzott el, hogy igazából trükkök százaival verték át a magyar embereket, „majd belegebedtek, hogy úgy tegyenek, mintha kormányoznának”, és meghamisították a költségvetési adatokat.

Az Orbán-kormány aztán még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7 százalékos költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság

 – mondta a kormányfő.

 

 

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