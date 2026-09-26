Magyar Pétert megint megdobálták

A miniszterelnök az országjárása következő állomásaként ezúttal Szolnokra érkezett. Magyar Péter eseménye azonban ezúttal sem múlt el balhé nélkül, miután valaki egy flakont hajított az irányába. A kormányfő az incidens után az agresszorhoz szólt, akit „fideszes trollnak” titulált. Egyúttal jelezte, hogy egyik jelenlévő sem érdemli meg, hogy leöntsék, majd jelezte, hogy inkább menjen oda hozzá az illető – írja az Index.

Magyar Péter országjárása eddig nem mentes a balhéktól

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A miniszterelnököt a korábbi állomáson, Szekszárdon is leöntötte valaki borral, most pedig Szolnokon sem múlt el az országjárás balhé nélkül. Magyar Péter beszéde elején felemlegette a nemrég a Vatikánba tett látogatását, amely kapcsán hangsúlyozta, hogy óriási megtiszteltetés volt találkozni XIV. Leó pápával.

Ekkor azonban a miniszterelnök mögött megjelent két testőr, miután valaki a közönség soraiból italt dobott a színpad felé. Magyar Pétert ugyan nem találta el, azonban a beszédet így is sikerült félbeszakítani.

„Szeretném kérni a fideszes trollokat, hogy ne dobáljanak italokat, mert rengeteg civil ember van, és nem hiszem hogy megérdemli egyik idős honfitársunk, sem gyerekek, hogy leöntsék őket vízzel vagy sörrel. Ha engem le szeretne önteni, jöjjön ide nyugodtan, semmi probléma” – szólt ki az agresszornak a miniszterelnök a színpadról.

Magyar Péter ezután megpróbálta folytatni a beszédet, azonban a bekiabálásoktól ez nehezen ment. Ekkor a miniszterelnök jelezte, hogy értékelni kell a fideszesek kitartását, akik most hőzöngenek, hiszen ők legalább nem menekültek el, mint a „főnökük”, utalt a kormányfő elődjére.

Deák Dániel politikai elemző is foglalkozott az esettel. Mint bejegyzésében írta, „Magyar Péter testőrei már ernyővel készülnek az ilyen esetekre.”

@deakdaniel_official ❗️Ismét megpróbálták leönteni és tojást is dobtak Magyar Péter felé, akinek a testőrei már ernyővel készülnek az ilyen esetekre! ♬ eredeti hang - Deák Dániel

A Kontoroll később közösségi oldalán osztotta meg, hogy egy férfit őrizetbe vettek a rendőrök a szolnoki rendezvényen, aki tojással próbálta megdobálni Magyar Pétert. A férfit a civil ruhás rendőrök gyorsan leteperték, ami után sérelmezte, hogy kiborult a pálinkája. Amikor a stáb a dobálás okára kérdezett rá, a férfi csak annyit mondott, hogy sajnálja, hogy nem a fején találta el a miniszterelnököt.