Milliárdos mentőcsomagok indulnak Európában – ennyit kapnak a magyar gazdák

Miközben több európai ország új nemzeti forrásokat mozgósít, az eltérő támogatási lehetőségek hosszabb távon is meghatározhatják, mely gazdaságok tudnak talpon maradni, beruházni és versenyképes áron termelni. A szélsőséges időjárás mellett már a külföldön elindított állami mentőprogramok is komoly kihívást jelenthetnek Magyarország mezőgazdaságának.

Németország más megoldást választott a mezőgazdaság fellendítésére, mint Magyarország: Alois Rainer szövetségi agrárminiszter egy közel 370 milliárd forintnyi keret felszabadítását lengette be (Forrás: AFP)

Egymilliárd eurós védőhálót kap a német mezőgazdaság

Németországban nemzeti jelentőségű válságnak nyilvánították a mezőgazdaság helyzetét. A német termelőket egyszerre sújtja az aszály, a terméskiesés, az alacsony termelői ár, valamint az energia, a műtrágya és a munkaerő drágulása. A gabonatermés 7,3 százalékkal csökkent az előző évhez képest, az ágazati felmérések alapján pedig már minden harmadik gazdaság likviditási nehézségekkel küzd.

Alois Rainer szövetségi agrárminiszter bejelentése alapján a berlini kormány egymilliárd eurós, átszámítva mintegy 369 milliárd forintos pénzügyi kerettel avatkozik be, ugyanis szerinte a kialakult helyzet már Németország élelmiszer-biztonságát veszélyezteti.

A teljes egymilliárd eurós keret ugyanakkor nem vissza nem térítendő támogatás. A német intézkedések középpontjában két likviditási program áll, amelyek egyszerűsített eljárásban biztosítanak kedvezményes hiteleket a gazdálkodóknak. Berlin emellett adókönnyítéseket, célzott műtrágyatámogatást és a közvetlen agrárkifizetések emelését is tervezi.

Nem Németország az egyetlen uniós tagállam, amely rendkívüli nemzeti intézkedésekkel próbálja megvédeni mezőgazdasági termelőit. A Világgazdaság összesítése szerint Európa több országában közvetlen támogatásokkal, adókedvezményekkel, kedvezményes hitelekkel, valamint energia- és műtrágyaprogramokkal avatkoznak be: