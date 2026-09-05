Milliárdos mentőcsomagok indulnak Európában – ennyit kapnak a magyar gazdák

Miközben több európai ország új nemzeti forrásokat mozgósít, az eltérő támogatási lehetőségek hosszabb távon is meghatározhatják, mely gazdaságok tudnak talpon maradni, beruházni és versenyképes áron termelni. A szélsőséges időjárás mellett már a külföldön elindított állami mentőprogramok is komoly kihívást jelenthetnek Magyarország mezőgazdaságának.
Egymilliárd eurós védőhálót kap a német mezőgazdaság
Németországban nemzeti jelentőségű válságnak nyilvánították a mezőgazdaság helyzetét. A német termelőket egyszerre sújtja az aszály, a terméskiesés, az alacsony termelői ár, valamint az energia, a műtrágya és a munkaerő drágulása. A gabonatermés 7,3 százalékkal csökkent az előző évhez képest, az ágazati felmérések alapján pedig már minden harmadik gazdaság likviditási nehézségekkel küzd.
Alois Rainer szövetségi agrárminiszter bejelentése alapján a berlini kormány egymilliárd eurós, átszámítva mintegy 369 milliárd forintos pénzügyi kerettel avatkozik be, ugyanis szerinte a kialakult helyzet már Németország élelmiszer-biztonságát veszélyezteti.
A teljes egymilliárd eurós keret ugyanakkor nem vissza nem térítendő támogatás. A német intézkedések középpontjában két likviditási program áll, amelyek egyszerűsített eljárásban biztosítanak kedvezményes hiteleket a gazdálkodóknak. Berlin emellett adókönnyítéseket, célzott műtrágyatámogatást és a közvetlen agrárkifizetések emelését is tervezi.
Nem Németország az egyetlen uniós tagállam, amely rendkívüli nemzeti intézkedésekkel próbálja megvédeni mezőgazdasági termelőit. A Világgazdaság összesítése szerint Európa több országában közvetlen támogatásokkal, adókedvezményekkel, kedvezményes hitelekkel, valamint energia- és műtrágyaprogramokkal avatkoznak be:
- Franciaországban több százmillió eurós rendkívüli csomagot készítenek elő, amelyben közvetlen kompenzáció, adókedvezmény, valamint takarmány-, vetőmag- és palántavásárlási segítség is helyet kaphat.
- Görögország 160 millió euróval, megközelítőleg 59 milliárd forinttal segíti az állattenyésztőket, valamint a gyapot- és búzatermelőket.
- Románia 54,4 millió eurós állami programot indított a szarvasmarha- és bivalytartók támogatására. A gazdaságok állatonként 68 eurót kaphatnak.
- Portugália 20 millió euró vissza nem térítendő támogatást különített el az energia- és műtrágyaköltségek növekedésének ellensúlyozására.
- Szlovénia 8,45 millió eurót fizet ki a 2025-ös aszályban legalább 30 százalékos terméskiesést elszenvedő gazdaságoknak, és további 8,1 millió eurós energia- és műtrágyacsomagot készített elő.
- Olaszországban az Európai Bizottság egy 500 millió eurós nemzeti támogatási programot engedélyezett az Emilia–Romagna tartományban árvíz és földcsuszamlás miatt károsult vállalkozások számára.
Uniós pénz és hitelmoratórium jut a magyar gazdáknak
Az Európai Bizottság 540 millió eurót különített el a műtrágya- és energiaválság által leginkább érintett európai gazdálkodók megsegítésére. Ebből Franciaország 107,1 millió, Németország 60,3 millió, Spanyolország 50,2 millió, Olaszország pedig 45,6 millió euróhoz jut.
Magyarország számára az uniós mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró, vagyis hozzávetőleg négymilliárd forint áll rendelkezésre. Ezt a pénzt azonban célzottan azok a kukoricatermelők kaphatják, akik a 2025-ös aszály következtében legalább 30 százalékos hozamcsökkenést szenvedtek el. A keret így nem az idei károk kezelésére szolgáló önálló magyar költségvetési többletforrás.
A magyar gazdák számára eddig bejelentett válságkezelő intézkedések:
- a támogatási előlegek korábbi kifizetése;
- az előlegek arányának növelése;
- önkéntes tőketörlesztési moratórium;
- 10,8 millió euró uniós támogatás a 2025-ös aszály által sújtott kukoricatermelőknek.
A hitelmoratórium nem automatikus: a gazdálkodóknak külön megállapodást kell kötniük a bankjukkal, miközben a kamatokat továbbra is fizetniük kell.
Bóna Szabolcs agrárminiszter korábbi közlése szerint a könnyítés önmagában nem jelentheti az állami támogatás mértékének vagy tartalmának növelését.
A magyar válságkezelés egyik hangsúlyos eleme ehelyett a hazai termékek iránti kereslet növelése lehet.
Bóna Szabolcs egy interjúban arról beszélt, hogy már az is komoly segítséget jelentene az agrár- és élelmiszer-gazdaságnak, ha minden vásárló havonta ötezer forinttal többet költene magyar alapanyagból készült, magasabb minőségű élelmiszerekre.
A miniszter a magyar mezőgazdaság helyzetét „hatalmas tengeri viharhoz” hasonlította. Értékelése szerint az ágazatot egyszerre terheli a történelmi aszály, a vámháborúk és fegyveres konfliktusok miatt romló nemzetközi környezet, valamint a gazdaságok egyre nehezebb pénzügyi helyzete.
Bóna Szabolcs úgy látja, Magyarország a mezőgazdasági tömegtermékek piacán nehezen tud versenyezni az olyan nagy termelőkkel, mint Ukrajna. A kitörési pontot ezért a magasabb hozzáadott értékű magyar élelmiszerek előállítása jelentheti.
Ehhez olyan védjegyrendszerre lenne szükség, amely egyértelműen jelzi, hogy az adott termék teljes előállítási folyamata Magyarországon történt.
Évekre versenyhátrányba kerülhet a magyarországi agrárium
A havi ötezer forintos fogyasztói többletköltés segíthetné a hazai termékek piacát, de ez önmagában nem helyettesíti a közvetlen állami segítséget.
Az is kérdéses, hogy a vásárlók által kifizetett magasabb összegből mennyi jutna el ténylegesen a termelőkhöz, illetve a jelenlegi megélhetési költségek mellett hány család engedhetné meg magának a drágább élelmiszerek rendszeres választását.
A különböző nemzeti mentőprogramok jelentősége ráadásul túlmutat az idei károk enyhítésén. Azok a gazdaságok, amelyek kedvezményes finanszírozáshoz, adókönnyítéshez vagy közvetlen támogatáshoz jutnak, nagyobb eséllyel őrizhetik meg működőképességüket, és könnyebben kezdhetik meg a következő gazdasági évet. Ez a külpiaci versenyt is átrendezheti.
Miközben több európai állam új forrásokat mozgósít, Magyarországon egyelőre elsősorban uniós pénzből, a már járó támogatások előrehozásával, valamint a hitelek átütemezésével próbálják javítani a gazdaságok helyzetét.
Ha ez a különbség tartóssá válik, a magyar termelőknek már nemcsak az aszállyal és a növekvő költségekkel, hanem az államilag erősebben támogatott európai versenytársaikkal is meg kell küzdeniük.