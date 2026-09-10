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kohán mátyás

Magyar Péter lekapcsoltatta a Mandinert

40 perce
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kohán mátyástiszamagyarországkovács andrásmandinerMagyar Péter

„Újabb aljas támadás érte a jobboldali-patrióta sajtót Magyarországon” – fakadt ki hivatalos Facebook-oldalán Kovács András, a Mandiner egykori újságírója.

mandiner
Mandiner.

Lekapcsolták a Mandinert

Az újságíró érzelmes posztjában arról ír, hogy „odaveszett minden cikk, vélemény, interjú, amit az elmúlt években készítettek a kollégáim!”

Szerinte a Mandiner lekapcsolása azt mutatja, hogy „Magyar Péter, a teljes kormány és a teljes Tisza képtelen elviselni bármilyen kritikát! Sötét és egyben aljas parancsuralmi autokrácia épül Magyarországon!”

Kohán Mátyás újságíró posztjában közölte: 

Magyar Péter ezekben a percekben LEKAPCSOLTATTA a Mandinert. A honlap, benne másfél évtized munkája, volt-nincs. Erre nem „elfogyott a pénz”, ha a pénz lett volna a kérdés, bármely volt vagy jelenlegi alkalmazott kifizette volna tíz évre zsebből a honlap hosztolásának díját, bagatell összegről beszélünk, évi pár tízezerről.

Az újságíró szerint „itt nem „elfogyott” valami, hanem valamit államosítva, statáriálisan kinyírtak. Ez az igazság. Aki ezt jobban akarja tudni, az tudja jobban máshol, itt 70-es IQ alattiaknak meg valóságtagadóknak nincs helyük.”

 

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