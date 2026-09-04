Kármán András utasítására kirúgták a Mandiner vezetőjét

Kármán András döntése nyomán megtörtént a vezetőváltás. A Mandiner eddigi vezetője, Kereki Gergőt menesztette a pénzügyminiszter, erről pedig maga a lap adott hírt online felületén. A hírre Magyar Péter is reagált.

Kármán András menesztette a Mandiner vezetőjét

Fotó: Facebook/Kármán András

A Mandiner tulajdonosa az MCC augusztus 31-i megszűnése után a Pénzügyminisztérium lett, Kármán András pedig már menesztette is a lap kiadásáért felelős cég vezetőjét, Kereki Gergőt, aki kilenc év után távozik.

A lap jövője már egy ideje kétséges volt, miután a Tisza-kormány már korábban jelezte, hogy felül fogja vizsgálni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) működését. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány is ezek közé tartozott, a kormány pedig rövid úton döntött a bezárásról.

Ez azonban a Mandiner jövőjét is bizonytalanná tette, miután az alapítvány gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A KEKVA-kat megszűntető döntés értelmében pedig minden vagyontárgy a kormányhoz kerül, így a lap jogai és kiadója is.

Augusztusban a Mandiner kiadója bejelentette, hogy felfüggeszti a nyomtatott hetilap kiadását, így a július 30-án megjelent szám volt az utolsó. Nemrég pedig Kohán Mátyás, a lap korábbi újságírója és rovatvezető-helyettese jelezte, hogy távozik a bizonytalan környezet miatt, Lentulai Krisztiánnal együtt.