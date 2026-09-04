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Kármán András utasítására kirúgták a Mandiner vezetőjét

mandiner

Kármán András utasítására kirúgták a Mandiner vezetőjét

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A pénzügyminiszter döntött a lap kiadásáról is gondoskodó cég vezetőváltásáról. A Mandiner vezetője, aki jelenleg az online főszerkesztői tisztséget is betöltötte kilenc év után távozik. Magyar Péter miniszterelnök is reagált a közösségi oldalán.
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mandinerKármán AndrásPénzügyminisztérium

Kármán András döntése nyomán megtörtént a vezetőváltás. A Mandiner eddigi vezetője, Kereki Gergőt menesztette a pénzügyminiszter, erről pedig maga a lap adott hírt online felületén. A hírre Magyar Péter is reagált. 

Kármán András menesztette a Mandiner vezetőjét
Kármán András menesztette a Mandiner vezetőjét 
Fotó: Facebook/Kármán András

A Mandiner tulajdonosa az MCC augusztus 31-i megszűnése után a Pénzügyminisztérium lett, Kármán András pedig már menesztette is a lap kiadásáért felelős cég vezetőjét, Kereki Gergőt, aki kilenc év után távozik. 

A lap jövője már egy ideje kétséges volt, miután a Tisza-kormány már korábban jelezte, hogy felül fogja vizsgálni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) működését. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány is ezek közé tartozott, a kormány pedig rövid úton döntött a bezárásról. 

Ez azonban a Mandiner jövőjét is bizonytalanná tette, miután az alapítvány gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A KEKVA-kat megszűntető döntés értelmében pedig minden vagyontárgy a kormányhoz kerül, így a lap jogai és kiadója is. 

Augusztusban a Mandiner kiadója bejelentette, hogy felfüggeszti a nyomtatott hetilap kiadását, így a július 30-án megjelent szám volt az utolsó. Nemrég pedig Kohán Mátyás, a lap korábbi újságírója és rovatvezető-helyettese jelezte, hogy távozik a bizonytalan környezet miatt, Lentulai Krisztiánnal együtt. 

A lap bezárásának a hírére egyébként Magyar Péter is reagált a közösségi oldalán. „A pénzügyminiszter utasítására az imént felmentésre került a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatója. A mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása” – írta a kormányfő. 

 

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