Márki-Zay Péter ismét kifakadt a kormányra, Magyar Péter nem sokat váratta a válasszal

Ismét nekiment a kormánynak Márki-Zay Péter, közösségi oldalán ezúttal a legfőbb ügyész személye és az ügyészség jövőbeni működése miatt fogalmazott meg kritikát. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében arról írt, hogy bár Nagy Gábor Bálint lemondott a legfőbb ügyészi posztról, szerinte mégsem következik ebből az, hogy távoznia kellene az ügyészi szervezetből. A baloldal egykori kormányfő-jelöltje a Népszava egyik cikkére hivatkozva kifogásolta, hogy a leköszönő vezető megkapja Polt Péter korábbi, általa „fürdőszobás luxusirodaként” jellemzett irodáját, emellett pedig a „címzetes főügyészi” címet is.

Ismét nekiment a kormánynak Márki-Zay Péter, közösségi oldalán ezúttal a legfőbb ügyész személye és az ügyészség jövőbeni működése miatt fogalmazott meg kritikát (Fotó: Máté Krisztián)

Márki-Zay Péternek az sem tetszik, hogy – állítása szerint – Nagy Gábor Bálint havi 3,5 millió forintos illetménye is megmaradhat – szerinte a legfőbb ügyészi posztról távozó személy esetében nem elszámoltatás, hanem éppen ellenkezőleg, kedvező bánásmód következik.

Egy, a rendszert Polt Péter beosztottjaként, majd az ő helyére lépő legfőbb ügyészként kiszolgáló ember lemond a posztjáról, majd nem az elszámoltatása következik, hanem – úgy tűnik – inkább a kitüntetése



– fogalmazott Márki-Zay, hozzátéve: véleménye szerint végtelenül elkeserítő, kiábrándító lenne, ha a következmények nélküli világ a szerinte nagyobb súlyú szereplők esetében is folytatódna.

A miniszterelnök hamar megjelent Márki-Zay Péter posztja alatt

A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármester bejegyzését alig egy óra elteltével a miniszterelnök is kiszúrta, aki felesleges hangulatkeltésnek nevezte az írást. „Ön pontosan tudja, hogy nemsokára új legfőbb ügyészt választ az Országgyűlés, akinek a feladata lesz majd az ügyészi szervezet átvilágítása és átalakítása” – üzente a városvezetőnek Magyar Péter.

A hírportál rámutatott arra is, hogy a kormányfő azonban nem tért ki arra, hogy megalapozottak-e Márki-Zaynak a Nagy Gábor Bálint további pozíciójára, irodájára, címére vagy illetményére vonatkozó kifogásai. Mindössze arra hivatkozott, hogy a jövőben új legfőbb ügyész áll majd az ügyészi szervezet élén, akinek feladata lesz annak átvilágítása és átalakítása. Később Márki-Zay Péter önálló posztban reagált a miniszterelnök kommentjére.