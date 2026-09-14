Márki-Zay Péter 2030-ban is elindulna, közben kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza-kormányról

Márki-Zay Péter a Kontrollnak adott interjújában közölte: pártja elindul a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd a 2030-as országgyűlési választáson is – írta meg a Telex. A politikus szerint a korábbi politikai helyzetben még nem volt valódi alternatívája a visszalépésnek vagy az ellenzéki összefogásnak, egy demokratikus rendszerben azonban a Mindenki Magyarországa Néppárt minden választáson önállóan indulhat.
Öt-tíz százalékos középpártot építene Márki-Zay Péter
Hódmezővásárhely polgármestere azt mondta, 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az Európai Parlamentbe, egy évvel később pedig át akarják lépni az országgyűlési bejutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt.
Egy ilyen 5–10 százalékos középpártként szeretnénk pozitív hatást kifejteni Magyarország jövőjére”
– fogalmazott Márki-Zay Péter, aki szerint nem fenyeget annak a veszélye, hogy a Fidesz ismét megerősödjön.
A párt tervei tehát a következők:
- indulás a 2029-es önkormányzati választáson;
- részvétel a 2029-es európai parlamenti választáson;
- legalább egy mandátum megszerzése az Európai Parlamentben;
- indulás a 2030-as országgyűlési választáson;
- az ötszázalékos parlamenti küszöb átlépése;
- hosszabb távon egy 5–10 százalékos középpárt felépítése.
Márki-Zay Péter a Tisza-kormány első 110 napjáról azt mondta, a jelenlegi kabinetet lényegesen jobbnak tartja elődjénél, és továbbra is a Tisza támogatójának tekinti magát.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy több kérdésben nem ért egyet a kormánnyal, kritikáival pedig annak sikeresebb működését szeretné elősegíteni.
Márki-Zay Péter szerint a Tisza is fideszes módszereket alkalmaz
A politikus úgy véli, Orbán Viktor és a Fidesz leváltása önmagában nem elegendő, a korábbi kormányzati módszerekkel is szakítani kell. Ezek közé sorolta az egyetlen szereplőre kiírt közbeszerzéseket, valamint azt, hogy a Tisza 141 országgyűlési képviselője szinte minden kérdésben egységesen szavaz.
Márki-Zay szerint nagyobb teret kellene engedni a képviselők önálló véleményének, a politikai vitáknak és a párton belüli sokszínűségnek.
Azt is kifogásolta, hogy a Tisza Párt túlságosan Magyar Péter személye köré szerveződik, miközben képviselői bizonyos esetekben nem szólalhatnak meg vagy nem vehetnek részt nyilvános vitákban.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztását szintén bírálta. Szerinte az eljárást csak eljátszották, ezért az emberek joggal gondolhatták azt, hogy nem a legalkalmasabb jelölt került a hivatal élére.
Márki-Zay Péter gazdaságpolitikai kérdésekben is szembement a kormánnyal: álláspontja szerint meg kellene szüntetni a rezsicsökkentést, mert annak fenntartása gyárbezárásokhoz vezethet. Úgy fogalmazott, a populista kormányzás akadályozza az ország gazdasági felzárkózását.