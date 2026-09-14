Márki-Zay Péter 2030-ban is elindulna, közben kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza-kormányról

Márki-Zay Péter a Kontrollnak adott interjújában közölte: pártja elindul a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd a 2030-as országgyűlési választáson is – írta meg a Telex. A politikus szerint a korábbi politikai helyzetben még nem volt valódi alternatívája a visszalépésnek vagy az ellenzéki összefogásnak, egy demokratikus rendszerben azonban a Mindenki Magyarországa Néppárt minden választáson önállóan indulhat.

Nagy bejelentést tett Márki-Zay Péter: visszatér az országos politikába (Forrás: Facebook/Márki-Zay Péter)

Öt-tíz százalékos középpártot építene Márki-Zay Péter

Hódmezővásárhely polgármestere azt mondta, 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az Európai Parlamentbe, egy évvel később pedig át akarják lépni az országgyűlési bejutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt.

Egy ilyen 5–10 százalékos középpártként szeretnénk pozitív hatást kifejteni Magyarország jövőjére”

– fogalmazott Márki-Zay Péter, aki szerint nem fenyeget annak a veszélye, hogy a Fidesz ismét megerősödjön.

A párt tervei tehát a következők:

indulás a 2029-es önkormányzati választáson;

részvétel a 2029-es európai parlamenti választáson;

legalább egy mandátum megszerzése az Európai Parlamentben;

indulás a 2030-as országgyűlési választáson;

az ötszázalékos parlamenti küszöb átlépése;

hosszabb távon egy 5–10 százalékos középpárt felépítése.

Márki-Zay Péter a Tisza-kormány első 110 napjáról azt mondta, a jelenlegi kabinetet lényegesen jobbnak tartja elődjénél, és továbbra is a Tisza támogatójának tekinti magát.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy több kérdésben nem ért egyet a kormánnyal, kritikáival pedig annak sikeresebb működését szeretné elősegíteni.