Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

A Nemzeti Nyomozó Iroda a jegybank új vezetésének feljelentése alapján indított eljárásban hallgatta ki Matolcsy Györgyöt és hat másik embert – írta meg a HVG. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindannyiukat hivatali visszaéléssel gyanúsítják.
Az Erste Bank állítólagos megfenyegetése miatt indult nyomozás
Az ügy előzménye, hogy tavasszal Simor András korábbi jegybankelnök azt állította: a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra annak érdekében, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.
Simor szerint a bankot gyakorlatilag megzsarolták, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették meg. Az Erste később azt közölte, hogy jogilag megkérdőjelezhető bánásmódban részesült. Az MNB ezt követően vizsgálatot indított, majd feljelentést tett.
A tavasszal megkezdett nyomozás során az NNI:
- dokumentumokat szerzett be a Magyar Nemzeti Banktól;
- iratokat kért be az Erste Banktól;
- hét embert hallgatott ki gyanúsítottként;
- házkutatást tartott valamennyi érintett otthonában;
- adatokat mentett le a gyanúsítottak mobileszközeiről.
Matolcsy György videóban beszélt az előzményekről
Matolcsy György éppen a kihallgatása napjának reggelén tett közzé videót a YouTube-csatornáján. Ebben arról beszélt, hogyan történhetett – illetve szerinte hogyan nem történhetett – az Erste Bank állítólagos megfenyegetése, valamint arról is, hogy neki milyen szerepe lehetett az ügyben.
A nyomozás tovább folytatódik.
A rendőrség közlése szerint a hatóság célja, hogy teljeskörűen tisztázza valamennyi gyanúsított szerepét.