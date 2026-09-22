Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

A Nemzeti Nyomozó Iroda a jegybank új vezetésének feljelentése alapján indított eljárásban hallgatta ki Matolcsy Györgyöt és hat másik embert – írta meg a HVG. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindannyiukat hivatali visszaéléssel gyanúsítják.

Kedden hat embert, köztük Matolcsy Györgyöt is kihallgatta a Nemzeti Nyomozó Főügyészség (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Az Erste Bank állítólagos megfenyegetése miatt indult nyomozás

Az ügy előzménye, hogy tavasszal Simor András korábbi jegybankelnök azt állította: a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra annak érdekében, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.

Simor szerint a bankot gyakorlatilag megzsarolták, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették meg. Az Erste később azt közölte, hogy jogilag megkérdőjelezhető bánásmódban részesült. Az MNB ezt követően vizsgálatot indított, majd feljelentést tett.

A tavasszal megkezdett nyomozás során az NNI: