Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

Matolcsy György

Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hivatali visszaélés miatt hallgatták ki gyanúsítottként a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét. Az ügyben összesen hét emberrel közölték a gyanúsítást, valamennyiüknél házkutatást tartottak, így Matolcsy Györgynél is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Matolcsy GyörgyNemzeti Nyomozó Iroda (NNI)KihallgatásSimor Andráshivatali visszaélésházkutatásErste BankMagyar Nemzeti Bank

A Nemzeti Nyomozó Iroda a jegybank új vezetésének feljelentése alapján indított eljárásban hallgatta ki Matolcsy Györgyöt és hat másik embert – írta meg a HVG. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindannyiukat hivatali visszaéléssel gyanúsítják.

Matolcsy György
Kedden hat embert, köztük Matolcsy Györgyöt is kihallgatta a Nemzeti Nyomozó Főügyészség (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Az Erste Bank állítólagos megfenyegetése miatt indult nyomozás

Az ügy előzménye, hogy tavasszal Simor András korábbi jegybankelnök azt állította: a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra annak érdekében, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.

Simor szerint a bankot gyakorlatilag megzsarolták, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették meg. Az Erste később azt közölte, hogy jogilag megkérdőjelezhető bánásmódban részesült. Az MNB ezt követően vizsgálatot indított, majd feljelentést tett.

A tavasszal megkezdett nyomozás során az NNI:

  • dokumentumokat szerzett be a Magyar Nemzeti Banktól;
  • iratokat kért be az Erste Banktól;
  • hét embert hallgatott ki gyanúsítottként;
  • házkutatást tartott valamennyi érintett otthonában;
  • adatokat mentett le a gyanúsítottak mobileszközeiről.
Sajtóértesülések szerint házkutatásokat tartottak „Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél” az MNB-ügy miatt

Matolcsy György videóban beszélt az előzményekről

Matolcsy György éppen a kihallgatása napjának reggelén tett közzé videót a YouTube-csatornáján. Ebben arról beszélt, hogyan történhetett – illetve szerinte hogyan nem történhetett – az Erste Bank állítólagos megfenyegetése, valamint arról is, hogy neki milyen szerepe lehetett az ügyben.

A nyomozás tovább folytatódik.

 A rendőrség közlése szerint a hatóság célja, hogy teljeskörűen tisztázza valamennyi gyanúsított szerepét.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!