Menesztették Szalai Zoltánt, az MCC főigazgatóját

Szalai Zoltán távozott a Matthias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatói posztjáról – erősítették meg a Magyar Nemzetnek az Index értesülését. A kultúrtörténész pénteken levélben búcsúzott el az intézmény diákjaitól és munkatársaitól, amelyben egyértelművé tette: nem ő döntött a távozásról, az MCC új vezetése határozott munkaviszonyának megszüntetéséről. Azt is elmondta, hogy megtiszteltetés volt számára látni, ahogyan az MCC egy nemzetközileg is elismert műhellyé nőtte ki magát.

leváltották az MCC főigazgatóját Fotó: Facebook/Szalai Zoltán

A távozás nem az én elhatározásom volt: az intézmény új vezetőinek döntése értelmében a mai nappal véget ér a munkám az MCC-ben. Szívből drukkolok, hogy a műhely minden pedagógiai, közösségépítő és tehetségtámogató értéke változatlanul megmaradjon

– jelentette ki az elbocsájtott főigazgató. Hozzátette: számára a kapcsolat nem szakad meg: „ha szakmai tanácsra van szükségetek, vagy pusztán egy jó beszélgetésre vágytok, a jövőben is bátran keressetek, állok rendelkezésetekre”.

Szalai Zoltán felidézte, tanulmányai fókuszában Martin Heidegger filozófus állt, aki azt írta, hogy

a kérdezés: a gondolkodás jámborsága.

Úgy érzi, ezt a szabadságtudatot és igazságkeresést tudta elültetni a diákokban. Leszögezte, tudja, hogy ezt a jövőben is védeni fogják. Azonban egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a tehetséggondozó programokkal, amiben tízezres nagyságrendekben vesznek részt diákok.