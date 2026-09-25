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MCC

Menesztették Szalai Zoltánt, az MCC főigazgatóját

1 órája
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Távoznia kellett Szalai Zoltánnak a Matthias Corvinus Collegium főigazgatói posztjáról. Az MCC vezetője levélben búcsúzott el az intézmény diákjaitól és munkatársaitól és elmondta, nem az ő döntése volt a távozás.
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MCCSzalai Zoltántávozás

Szalai Zoltán távozott a Matthias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatói posztjáról – erősítették meg a Magyar Nemzetnek az Index értesülését. A kultúrtörténész pénteken levélben búcsúzott el az intézmény diákjaitól és munkatársaitól, amelyben egyértelművé tette: nem ő döntött a távozásról, az MCC új vezetése határozott munkaviszonyának megszüntetéséről. Azt is elmondta, hogy megtiszteltetés volt számára látni, ahogyan az MCC egy nemzetközileg is elismert műhellyé nőtte ki magát.

Szalai Zoltán, MCC
leváltották az MCC főigazgatóját Fotó: Facebook/Szalai Zoltán

 

A távozás nem az én elhatározásom volt: az intézmény új vezetőinek döntése értelmében a mai nappal véget ér a munkám az MCC-ben. Szívből drukkolok, hogy a műhely minden pedagógiai, közösségépítő és tehetségtámogató értéke változatlanul megmaradjon

– jelentette ki az elbocsájtott főigazgató. Hozzátette: számára a kapcsolat nem szakad meg: „ha szakmai tanácsra van szükségetek, vagy pusztán egy jó beszélgetésre vágytok, a jövőben is bátran keressetek, állok rendelkezésetekre”.

Szalai Zoltán felidézte, tanulmányai fókuszában Martin Heidegger filozófus állt, aki azt írta, hogy 

a kérdezés: a gondolkodás jámborsága.

Úgy érzi, ezt a szabadságtudatot és igazságkeresést tudta elültetni a diákokban. Leszögezte, tudja, hogy ezt a jövőben is védeni fogják. Azonban egyelőre nem  tudni, hogy mi lesz a tehetséggondozó programokkal, amiben tízezres nagyságrendekben vesznek részt diákok. 

 

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