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Csökkent a Tisza támogatottsága, nőtt a Fideszé – itt vannak a számok

Medián-felmérés

Csökkent a Tisza támogatottsága, nőtt a Fideszé – itt vannak a számok

26 perce
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Mérséklődött a Tisza Párt támogatottsága szeptember közepére, miközben a Fidesz erősödött a júliusi adatokhoz képest. A Medián legfrissebb felmérése szerint ugyanakkor továbbra is jelentős különbség van a két párt támogatottsága között, miközben valamelyest romlott az ország helyzetének megítélése is.
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Medián-felmérésFideszTisza PártMi Hazánkpárttámogatottság

A Medián legfrissebb felmérése szerint a teljes népesség körében 54 százalékos a Tisza Párt támogatottsága. A pártot választani tudók, valamint a részvételüket biztosra mondó szavazók körében egyaránt 64 százalékon áll a párt – tájékoztat a HVG.

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A Medián szerint szeptember közepére csökkent a Tisza Párt támogatottsága
Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz–KDNP támogatottsága a teljes népességben 22 százalék, a pártot választani tudók körében 26 százalék, míg a biztos szavazóknál 27 százalék. A Mi Hazánk Mozgalmat a teljes népességben 7 százalékra, a másik két választói csoportban pedig 8-8 százalékra mérte a Medián.

Medián: három százalékponttal változott a két nagy párt támogatottsága

A júliusi felméréshez képest a Tisza Párt támogatottsága 3 százalékponttal csökkent a teljes népesség körében, miközben a Fidesz–KDNP ugyanennyivel erősödött.

Az adatok szerint a Tisza támogatottságának mérséklődése nem a kisebb pártok erősödésével vagy a pártnélküliek arányának növekedésével járt együtt, hanem a Fidesz támogatottságának emelkedésével.

Valamelyest romlott a közhangulat

A júliusi méréshez képest az ország helyzetének megítélése is változott. A megkérdezettek 60 százaléka mondta azt, hogy jó irányba mennek a dolgok Magyarországon, míg júliusban 63 százalék vélekedett így.

Ezzel párhuzamosan 29-ről 32 százalékra emelkedett azok aránya, akik szerint rossz irányba haladnak a dolgok.

 

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