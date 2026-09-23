Csökkent a Tisza támogatottsága, nőtt a Fideszé – itt vannak a számok

A Medián legfrissebb felmérése szerint a teljes népesség körében 54 százalékos a Tisza Párt támogatottsága. A pártot választani tudók, valamint a részvételüket biztosra mondó szavazók körében egyaránt 64 százalékon áll a párt – tájékoztat a HVG.

A Medián szerint szeptember közepére csökkent a Tisza Párt támogatottsága

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz–KDNP támogatottsága a teljes népességben 22 százalék, a pártot választani tudók körében 26 százalék, míg a biztos szavazóknál 27 százalék. A Mi Hazánk Mozgalmat a teljes népességben 7 százalékra, a másik két választói csoportban pedig 8-8 százalékra mérte a Medián.

Medián: három százalékponttal változott a két nagy párt támogatottsága

A júliusi felméréshez képest a Tisza Párt támogatottsága 3 százalékponttal csökkent a teljes népesség körében, miközben a Fidesz–KDNP ugyanennyivel erősödött.

Az adatok szerint a Tisza támogatottságának mérséklődése nem a kisebb pártok erősödésével vagy a pártnélküliek arányának növekedésével járt együtt, hanem a Fidesz támogatottságának emelkedésével.

Valamelyest romlott a közhangulat

A júliusi méréshez képest az ország helyzetének megítélése is változott. A megkérdezettek 60 százaléka mondta azt, hogy jó irányba mennek a dolgok Magyarországon, míg júliusban 63 százalék vélekedett így.

Ezzel párhuzamosan 29-ről 32 százalékra emelkedett azok aránya, akik szerint rossz irányba haladnak a dolgok.