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Polyák Gábor

Polyák Gábort javasolta a Médiatanács elnökének az Országgyűlés szakbizottsága

58 perce
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Új vezető kerülhet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának élére, miután az Országgyűlés szakbizottsága döntött a jelöltről. A Médiatanács elnöki tisztségére Polyák Gábort javasolták, akit a parlament művelődési bizottsága még hétfőn meghallgat.
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Polyák GáborNemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsmédiatanács

Az Országgyűlés a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága hétfőn Polyák Gábor jelölését támogatta. A médiajogász a múlt héten a többi pályázóval együtt nyilvános bizottsági meghallgatáson ismertette szakmai elképzeléseit.

Polyák Gábor lehet a médiatanács új elnöke (Forrás: Facebook/Polyák Gábor)
Polyák Gábor lehet a Médiatanács új elnöke (Forrás: Facebook)

Polyák Gábor lehet a médiatanács új elnöke

Tizenegy jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit múlt héten az Országgyűlés eseti bizottsága előtt. Közülük végül azok pályázatáról szavaztak, akiket a bizottság munkájában részt vevő szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. A négy támogatott jelölt

  • Kajzinger Ervin,
  • Polyák Gábor,
  • Schönleber Zoltán és
  • Tóth Csaba.

Polyák Gábor egy mintegy százoldalas pályázatot nyújtott be, amelyben a Médiatanács és az NMHH működésével kapcsolatos elképzeléseit is részletesen ismertette. A meghallgatáson egy konvergens, független és pártatlan médiahatóság képét vázolta fel, és a nyílt párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta.

A jelölt szerint a Médiatanács feladata összetett, hiszen a média mellett a hírközlés, az informatikai biztonság és a posta területe is a hatáskörébe tartozik. A médiapiaccal kapcsolatban

a professzionális hazai tartalomgyártás hosszú távú fennmaradását és a véleménypiaci verseny biztosítását nevezte fontos célkitűzésnek.

A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló szerve. Az új vezetés megválasztása az Országgyűlés őszi ülésszakának egyik napirenden lévő ügye.

A bizottság személyi javaslatát a parlament művelődési bizottsága elé terjeszti, amely hétfőn személyesen is meghallgatja Polyák Gábort. A folyamat következő lépése így a művelődési bizottság döntése lesz.

 

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