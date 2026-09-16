Tizenegy jelölt van versenyben a Médiatanács elnöki tisztségére

Hét pályázót hallgatott meg a Médiatanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül az Országgyűlés szakbizottsága, a testület csütörtökön további négy jelölt meghallgatását tervezi. A Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tiszás elnöke, Hantosi István a szerdai ülés kezdetén elmondta: tizenegy pályázót hallgatnak meg. Az érintettek öt percben bemutatkozhattak, ismertethették vezetői koncepciójukat, majd 15-15 perc volt a kérdések feltételére, illetve a válaszadásra.

Megkezdődött a Médiatanács elnökjelöltjeinek meghallgatása (Forrás: NMHH)

A bizottság szerdán

Gerentsér Imrét,

Jamriskó Tamást,

Kajzinger Ervint,

Kaszó Klárát,

Komár Istvánt,

Németh Gábor Sándort és

Rébeli-Szabó Ferencet

hallgatta meg.

Gerentsér Imre vezetői koncepciójában első helyre az „emberközpontúságot" tette, hogy megismertesse az emberekkel, mivel foglalkozik a szervezet, és azt, hogy a magyar szakemberek „labdába rúghassanak” a nemzetközi piacon. Jamriskó Tamás szerint a Médiatanácsnak nem a médiapiac irányítójának, hanem a jogsértés következetes szankcionálójának és a közösség védelmezőjének kell lennie, az elnök feladata pedig az ehhez szükséges szakapparátus megszervezése és ellenőrzése. Kajzinger Ervin, az NMHH jelenlegi nemzetközi igazgatója legfontosabbnak a függetlenséget, az átláthatóságot és a számonkérhetőséget nevezte, a végső célként a közbizalom visszaszerzését jelölte meg.

Kaszó Klára fontosnak nevezte a kiszámítható, pártatlan jogalkalmazást, a technológiasemlegességet, az alkalmazkodást uniós szabályokhoz, valamint a konzultációt a piaci szereplőkkel. Komár István közölte: a médiairányításban jól működő hálózat van, de a tartalom „nem működik, nem funkcionál, nincs párbeszéd”, ezért fontos tudatosítani, hogy a médiahatóság döntései társadalmi felelősséggel járnak. Németh Gábor Sándor kiemelte a kiszámítható és arányos jogalkalmazás, a médiapiaci konvergencia, a gyermekvédelem és használható jogvédelem fontosságát,

a hírközlés területén pedig a verseny erősítését.

A testület pontozza a jelölteket, majd a művelődési bizottság elé terjeszti, kit javasol a Médiatanács élére. A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve.