Lemond a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMMH) Médiatanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté (Mi Hazánk), a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja.

Lemond a Médiatanács egyetlen ellenzék által delegált tagja - Illusztráció

Fotó: Mediaworks

Az ellenzéki párt keddi budapesti sajtótájékoztatóján Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk Mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással a médiatörvény rendelkezései szerint.

Megválasztotta az Országgyűlés a Médiatanács tagjait

A Tisza által jelölt Polyák Gábor lett az elnök. A szavazás után azonban kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója a parlamentből, miután a tiszás többség elutasította a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek, valamint a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását.