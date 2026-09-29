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Lemond a testületben betöltött tisztségéről Tóth Máté, miután a hétvégén a Mi Hazánk alelnökévé választották. A Médiatanács tagsága és a párt alelnöki tisztsége a médiatörvény szerint összeférhetetlen egymással.
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Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsmédiatanácslemondás

Lemond a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMMH) Médiatanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté (Mi Hazánk), a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja.

Médiatanács
Lemond a Médiatanács egyetlen ellenzék által delegált tagja - Illusztráció
Fotó: Mediaworks

Az ellenzéki párt keddi budapesti sajtótájékoztatóján Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk Mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással a médiatörvény rendelkezései szerint.

Megválasztotta az Országgyűlés a Médiatanács tagjait

A Tisza által jelölt Polyák Gábor lett az elnök. A szavazás után azonban kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója a parlamentből, miután a tiszás többség elutasította a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek, valamint a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását.

 

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