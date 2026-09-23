Látványosan szétesett a Tisza gépezete, Radnai Márk is szembement Magyar Péterrel

A keddi szavazáson megoszlott a Tisza-frakció

Németh Balázs szerint Magyar Péter közvetlenül a voksolás előtt dühös arccal arra utasította képviselőit, hogy a tervezett igen helyett nemmel szavazzanak. A frakciónak azonban csak valamivel több mint a fele követte a vezetői iránymutatást.

Németh Balázs a szavazás pillanatáról készült fotót is közzétett:

Rost Andrea döbbenten figyeli a történteket, de nem hajol meg teljes mértékben Magyar Péter akarata előtt: tartózkodik. Radnai Márk egy pillanatra lefagy, mielőtt szembeszegülve Magyar Péterrel, mégis az igen gombot nyomja meg.

A Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kerültek be a Médiatanácsba

A keddi voksoláson Polyák Gábort választották meg a Médiatanács elnökének.

A testületbe bekerültek a Tisza és a Mi Hazánk jelöltjei is, a Fidesz által javasolt Szabó László és a KDNP által jelölt Pindroch Ferenc azonban nem kapta meg a szükséges támogatást, ezzel régi szokásjogot rúgva fel.

A Fidesz és a KDNP frakciója ezután kivonult a parlamenti ülésteremből.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is bírálta a történteket, „morális szempontból is aljas húzásnak” nevezte, hogy a két jelöltet családtagjaik jelenlétében szavazták le.