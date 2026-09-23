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Tisza-kormány

Magyar Péter minden képviselőnek eltörölné a mentelmi jogát közvádas bűncselekmények esetén

51 perce
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Teljesen eltörölné a képviselők védettségét a közvádas bűncselekmények esetében Magyar Péter, aki ezt közösségi oldalán jelentette be. A mentelmi jog eltörlését célzó kezdeményezésre azután került sor, hogy a Legfőbb Ügyészség a miniszterelnök védettségének felfüggesztését kérte a telefonlopási ügy miatt. Magyar Péter korábban videóban reagált az ügyészség kezdeményezésére, és élesen bírálta a szervezetet. Török Gábor politikai elemző szerint a javaslat önmagában érdemben nem változtatna a jelenlegi gyakorlaton.
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Tisza-kormánymentelmi jogMagyar Péter

„Kezdeményezem az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén” – adta hírül közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A bejelentés előzménye, hogy a Legfőbb Ügyészség szeptember 22-én Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte három különböző ügyben. 

Magyar Péter bejelentette, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter bejelentette, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter esetében a 2024-es, Ötkertben történtek miatt, lopás gyanújával indulhatna eljárás, amire ő videóban reagált: élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy a saját ügyét a Fidesz–KDNP politikusaihoz köthető korrupciós ügyekkel próbálják összemosni. A Legfőbb Ügyészség közleményben utasította vissza a szervezetet és munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket. 

A miniszterelnök bejelentésére az elsők között reagált Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke. „Nincs kivétel. Nincs érinthetetlen. A törvény mindenkire vonatkozik” – fogalmazott. Hamar észrevette a bejegyzést Török Gábor politikai elemző is, aki már árnyaltabban látja a helyzetet. Úgy véli, bár ez egy „rettenetesen népszerű” kezdeményezés, ugyanakkor semmi sem változik tőle érdemben, 

hiszen a parlamenti gyakorlat szerint minden közvádas indítványnál eddig is szinte automatikusan felfüggesztették a mentelmi jogot.

„Legfeljebb annyi történik, hogy a jövőben egyetlen legalább »egyharmad« sem tudja megvédeni az eljárástól a politikusait – ha lenne ilyen szándéka” – fogalmazott, hozzátéve: a bejelentés Magyar Péternek egyfajta politikai-kommunikációs válasza is a telefonlopási ügyre.

 

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