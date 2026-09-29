Újabb embere mondott ellent Magyar Péternek, ezúttal a mentelmi jog eltörlésében nem értettek egyet

Bár a javaslatnak van létjogosultsága, jelen intézményi keretek között nem biztos, hogy szerencsés a képviselői mentelmi jog eltörlése a közvádas bűncselekményeknél – vélekedett Sasi-Nagy Edit, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának tiszás elnöke a Kossuth rádió Felkelő című műsorában. A 24.hu beszámolója rámutatott, hogy ez alapján a Tisza politikusa nem ért egyet Magyar Péter miniszterelnökkel, aki a múlt héten jelentette be, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését a közvádas bűncselekményeknél. A bizottság elnöke azt is elárulta, hogy már a frakció előtt van a mentelmi jog eltörlését célzó javaslat, a gondolkodás elkezdődött róla, de részleteiben még nem tárgyalták meg.

Magyar Péter és Sasi-Nagy Edit nem ért egyet a mentelmi jog eltörlésében Fotó: Facebook/Sasi-Nagy Edit

Felmerültek egyébként pro és kontra érvek, én magam is azt gondolom, hogy van létjogosultsága a javaslatnak, viszont a jelen intézményi keretek között nem biztos, hogy szerencsés most ennek a bevezetése

– erősített rá a tiszás politikus, aki azzal magyarázta aggályait, hogy még nem volt elég idő a demokratikus intézményrendszer visszaépülésére és megszilárdulására, valamint arra, hogy a fékek és ellensúlyok megfelelően működjenek.

Emellett úgy vélte, hogy amíg nem demokratikus keretek között működik az ország, addig kockázatos lenne a mentelmi jog ezen formájának eltörlése, mert fennáll a veszélye, hogy a hatalom koholt ügyekben használná fel azt az országgyűlési képviselőkkel szemben.

A közvádas és magánvádas bűncselekmények között a fő különbség az, hogy előbbinél a hatóságok, így az ügyészség vagy a rendőrség hivatalból elindítja a büntetőeljárást, míg utóbbinál csak akkor, ha a sértett azt kezdeményezi. Mivel a magyar büntetőjogban a bűncselekmények döntő többsége közvádas, ha a tiszás parlamenti kétharmad támogatja a kormányfő javaslatát, jelentősen gyengül a képviselők mentelmi joga – mutatott rá Sasi-Nagy Edit.

Emlékezetes, teljesen eltörölné a képviselők védettségét a közvádas bűncselekmények esetében Magyar Péter. A miniszterelnök ezt azután jelentette be, hogy a Legfőbb Ügyészség a miniszterelnök védettségének felfüggesztését kérte a telefonlopási ügy miatt.