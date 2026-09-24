Friss kutatás: a magyarok többsége támogatja Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről hamarosan a magyar Országgyűlés dönthet, miután a 2024-es telefonlopási ügyben az ügyészség ismét kezdeményezte a jogintézmény felfüggesztését. Az Europion kutatása szerint a 16 év feletti magyar lakosság 54 százaléka helyesli az ügyészség lépését, miközben mindössze 23 százalék ért egyet a miniszterelnök korábbi érvelésével.

Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről a parlament dönthet (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A felfüggesztést helyeslők szerint az ügyészség feladata minden politikus által elkövetett feltételezett bűncselekmény kivizsgálása, annak súlyától függetlenül. A kutatás szerint a megkérdezettek csupán 23 százaléka értett egyet Magyar Péter érvelésével. A miniszterelnök korábban külön videóban kifogásolta, hogy az ügyészség az ő telefonos ügyét Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyeivel együtt kezeli, és azt állította, hogy ezzel különböző súlyú ügyeket mosnak össze.

A felmérés egyik eredménye, hogy a Tisza-szavazók körében sem fordult meg az arány.

Az áprilisi Tisza-szavazók 44 százaléka helyesli az ügyészség lépését, míg 39 százalékuk ért egyet Magyar Péter álláspontjával.

A Fidesz szavazói között ennél jóval nagyobb a különbség: 69 százalék helyesli az ügyészség döntését, míg 10 százalék ért egyet a miniszterelnök érvelésével. A Mi Hazánk szavazói körében 78–6 százalék a két álláspont aránya.

Ez vezetett a mentelmi jog felfüggesztésének kérdéséhez

A 2024-ben történt ügyben az ügyészség szerint Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, majd később a Dunába dobta azt. Az ügy miatt korábban az Európai Parlamentben is kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését, de hiába. Magyar Péter 2026 májusától már parlamenti képviselőként rendelkezik mentelmi joggal, ezért a mostani kezdeményezésről a magyar Országgyűlés dönthet. A T. Ház szeptember 28-án, hétfőn, rendkívüli ülésen tárgyalhatja a kérdést.