Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy az ügyészség az ő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte. A miniszterelnök szerint ezzel súlyos korrupciós ügyeket próbálnak összemosni az ellene indított politikai lejáratással, ugyanakkor kijelentette:
„Az én lelkiismeretem tiszta”, ezért kéri a parlamentet, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát.
Nem csak a saját mentelmi jogának felfüggesztését kéri
Magyar Péter közölte, hogy önként nem mondhat le mentelmi jogáról, mivel annak felfüggesztéséről az Országgyűlés dönthet. Ezért a kérelmek megérkezését követően rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, hogy a képviselők mielőbb határozhassanak az ügyben.
A miniszterelnök azt állította, hogy az ügyészség politikai céllal említi együtt a telefonos ügyét Hankó Balázs és Seszták Miklós büntetőügyeivel.
Bejegyzésében hangsúlyozta: kész a hatóságok elé állni, mert szerinte az eljárás arra is alkalmat adhat, hogy felhívja a figyelmet az ügyészség korábbi működésére.
Magyar Péter a 2024-es szórakozóhelyi incidenssel kapcsolatban azt írta, ma sem cselekedne másként. Állítása szerint azért avatkozott közbe, mert meg akarta akadályozni, hogy egy általa provokátornak nevezett férfi fiatalokat zaklasson.
Feljelentést tesz a rendőri vezetők ellen
Magyar Péter bejelentette azt is, hogy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelenti az ügyben intézkedő rendőri vezetőket.
A miniszterelnök szerint politikai utasításra küldtek búvárokat az éjszakai, áradó Dunába, hogy megkeressenek egy állítólag a folyóba került mobiltelefont. Úgy véli, a rendőri vezetők ezzel indokolatlanul veszélyeztették a búvárok életét. Azt is közölte, hogy a nyomozás során tisztázni kell, kitől érkezett az utasítás az akció végrehajtására.
A miniszterelnök élesen bírálta a Legfőbb Ügyészséget, és teljes átvilágítást, valamint felelősségre vonást helyezett kilátásba.
Bejegyzése végén azt üzente az érintetteknek:
Most tényleg indul az Út a börtönbe program. Kapaszkodjanak jól.”