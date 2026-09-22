Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy az ügyészség az ő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte. A miniszterelnök szerint ezzel súlyos korrupciós ügyeket próbálnak összemosni az ellene indított politikai lejáratással, ugyanakkor kijelentette:

Magyar Péter azt kéri az Országgyűléstől, hogy függessze fel a mentelmi jogát a 2024-es telefonos ügy miatt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„Az én lelkiismeretem tiszta”, ezért kéri a parlamentet, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát.

Nem csak a saját mentelmi jogának felfüggesztését kéri

Magyar Péter közölte, hogy önként nem mondhat le mentelmi jogáról, mivel annak felfüggesztéséről az Országgyűlés dönthet. Ezért a kérelmek megérkezését követően rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, hogy a képviselők mielőbb határozhassanak az ügyben.

A miniszterelnök azt állította, hogy az ügyészség politikai céllal említi együtt a telefonos ügyét Hankó Balázs és Seszták Miklós büntetőügyeivel.

Bejegyzésében hangsúlyozta: kész a hatóságok elé állni, mert szerinte az eljárás arra is alkalmat adhat, hogy felhívja a figyelmet az ügyészség korábbi működésére.