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Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

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mentelmi jog

Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

10 perce
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A miniszterelnök azt kéri az Országgyűléstől, hogy függessze fel a mentelmi jogát a 2024-es telefonos ügy miatt. Magyar Péter egyúttal rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez, és feljelentést tesz az ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen.
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mentelmi jogOrszággyűlésfelfüggesztésLegfőbb ÜgyészségrendőrHankó BalázstelefonlopásSeszták MiklósMagyar Péter

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy az ügyészség az ő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte. A miniszterelnök szerint ezzel súlyos korrupciós ügyeket próbálnak összemosni az ellene indított politikai lejáratással, ugyanakkor kijelentette:

mentelmi jog
Magyar Péter azt kéri az Országgyűléstől, hogy függessze fel a mentelmi jogát a 2024-es telefonos ügy miatt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 „Az én lelkiismeretem tiszta”, ezért kéri a parlamentet, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát.

Nem csak a saját mentelmi jogának felfüggesztését kéri

Magyar Péter közölte, hogy önként nem mondhat le mentelmi jogáról, mivel annak felfüggesztéséről az Országgyűlés dönthet. Ezért a kérelmek megérkezését követően rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi, hogy a képviselők mielőbb határozhassanak az ügyben.

A miniszterelnök azt állította, hogy az ügyészség politikai céllal említi együtt a telefonos ügyét Hankó Balázs és Seszták Miklós büntetőügyeivel.

Bejegyzésében hangsúlyozta: kész a hatóságok elé állni, mert szerinte az eljárás arra is alkalmat adhat, hogy felhívja a figyelmet az ügyészség korábbi működésére.

Magyar Péter a 2024-es szórakozóhelyi incidenssel kapcsolatban azt írta, ma sem cselekedne másként. Állítása szerint azért avatkozott közbe, mert meg akarta akadályozni, hogy egy általa provokátornak nevezett férfi fiatalokat zaklasson.

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Feljelentést tesz a rendőri vezetők ellen

Magyar Péter bejelentette azt is, hogy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelenti az ügyben intézkedő rendőri vezetőket. 

A miniszterelnök szerint politikai utasításra küldtek búvárokat az éjszakai, áradó Dunába, hogy megkeressenek egy állítólag a folyóba került mobiltelefont. Úgy véli, a rendőri vezetők ezzel indokolatlanul veszélyeztették a búvárok életét. Azt is közölte, hogy a nyomozás során tisztázni kell, kitől érkezett az utasítás az akció végrehajtására.

A miniszterelnök élesen bírálta a Legfőbb Ügyészséget, és teljes átvilágítást, valamint felelősségre vonást helyezett kilátásba. 

Bejegyzése végén azt üzente az érintetteknek: 

Most tényleg indul az Út a börtönbe program. Kapaszkodjanak jól.”

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